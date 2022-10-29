BIST 3.879
DOLAR 18,58
EURO 18,54
ALTIN 982,72
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Erol Manisalı hayatını kaybetti! Ergenekon'da tutuklanmıştı

Prof. Dr. Erol Manisalı hayatını kaybetti! Ergenekon'da tutuklanmıştı

Ergenekon soruşturmaları kapsamında bir süre tutuklu kalan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin emekli öğretim öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erol Manisalı, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erol Manisalı, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde 82 yaşında yaşamını yitirdi.

20 Temmuz 1940 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Erol Manisalı, 25 yıldır Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları da kaleme alıyordu ve son yazısı 18 Ekim 2022 tarihinde yayımlanmıştı.

Manisalı, 2009 yılında Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde uzmanlaşan Prof. Dr. Manisalı, bu konularda araştırmalara ve kitaplara imza attı.

ÖNCEKİ HABERLER
En zorlu kirleri çıkarmak için çeşit çeşit deterjana gerek yok! Elimizin altındakini görememişiz
En zorlu kirleri çıkarmak için çeşit çeşit deterjana gerek yok! Elimizin altındakini görememişiz
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Whatsapp'tan yeni güncelleme! Grup sohbetlerinde büyük değişiklik
Whatsapp'tan yeni güncelleme! Grup sohbetlerinde büyük değişiklik
Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı
Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı
Plastiklerdeki tehlikeleri göz ardı etmeyin! Ölüme yol açıyor...
Plastiklerdeki tehlikeleri göz ardı etmeyin! Ölüme yol açıyor...
Menemen bisiklete mal oldu 15 dakika yetti
Menemen bisiklete mal oldu 15 dakika yetti
Herkesin aklında tek soru: Turşu nasıl kurulur? Tüm püf noktalarıyla kıtır kıtır turşu yapımı...
Herkesin aklında tek soru: Turşu nasıl kurulur? Tüm püf noktalarıyla kıtır kıtır turşu yapımı...
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fatih Portakal ve Nevşin Mengü beni bitirdi! Ne oldu sadece 2 muhalif gazeteci gitti
Fatih Portakal ve Nevşin Mengü beni bitirdi! Ne oldu sadece 2 muhalif gazeteci gitti
Muzun bu faydasını duyanlar içinden çok kabuğuna değer veriyor
Muzun bu faydasını duyanlar içinden çok kabuğuna değer veriyor
Togg'dan açılış öncesi dikkat çeken paylaşım 'Devrim' detayı
Togg'dan açılış öncesi dikkat çeken paylaşım 'Devrim' detayı
Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşüp öldü! 2 hafta sonra evlenecekmiş
Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşüp öldü! 2 hafta sonra evlenecekmiş