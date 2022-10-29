Prof. Dr. Erol Manisalı hayatını kaybetti! Ergenekon'da tutuklanmıştı

En zorlu kirleri çıkarmak için çeşit çeşit deterjana gerek yok! Elimizin altındakini görememişiz

Herkesin aklında tek soru: Turşu nasıl kurulur? Tüm püf noktalarıyla kıtır kıtır turşu yapımı...

Fatih Portakal ve Nevşin Mengü beni bitirdi! Ne oldu sadece 2 muhalif gazeteci gitti