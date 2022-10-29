BIST 3.879
DOLAR 18,58
EURO 18,54
ALTIN 982,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Menemen bisiklete mal oldu 15 dakika yetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Menemen bisiklete mal oldu 15 dakika yetti

ANTALYA’da emekli bir şahsın bisikleti ziyarete geldiği arkadaşının iş yeri önünden çalındı. Arkadaşının menemen teklifini geri çeviremeyen şahsın, kilitsiz bisikletinin hırsız tarafından çalınma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Olay, 4 gün önce Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi’nde yaşandı. 60 yaşındaki Faruk Palalar bisikletiyle arkadaşını ziyarete geldi.

Bir süre iş yeri önünde sohbet eden ikili, daha sonra personelin yaptığı menemeni yemek için üst kata çıktı. Yaklaşık 15 dakika sonra aşağı inen Palalar, bisikletinin yerinde olmadığını gördü.

Güvenlik kamerasını inceleyen Palalar, bisikletinin çalındığını fark etti ve durumu polise bildirdi.
Bisikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şahsın bisikleti gözüne kestirip, binanın çevresinde gezmesi, iş yerini önünde eli arkasında bir ileri bir geri gittiği ve kimsenin olmadığını anladığı anda binip gittiği anlar yer aldı.

Faruk Palalar, geçtiğimiz salı günü arkadaşını ziyarete geldiğini hatırlatarak, “ Geldim, arkadaşlar menemen yapmışlar. Tok olduğumu söylememe rağmen üst kata menemen yemeye çıktık. Bisikletimi dükkanının önüne park ettim. 15 dakika sonra aşağıya indim, bisikletimin yerinde olmadığını merdivenden inerken fark ettim. Bisikletimi çalmışlar. Kamera kayıtlarına baktım, sonra polisi aradım” dedi.

"Menemen bisiklete mal oldu"

Kayıtları incelediğinde bir kişinin önce binanın arasına geldiğini ve uzun süre iş yeri önünde inceleme yaptığını gördüğünü ifade eden Palalar, “ Hırsız kimsenin olmadığından emin olduğu anda bisikletimi alıp arka sokaklara gidiyor. Kendi bisikletiymiş gibi şahıs bindi gitti. Bisikletimin değeri 2 bin TL civarında. Menemen bize bisiklete mal oldu. Bisiklet kullanmayı seviyorum çalınsa da yeniden bisiklet alacağım” diye konuştu.

Palalar, hırsızların üçüncü kez bisikletini çalmasına rağmen yeni bir bisiklet daha alacağını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Herkesin aklında tek soru: Turşu nasıl kurulur? Tüm püf noktalarıyla kıtır kıtır turşu yapımı...
Herkesin aklında tek soru: Turşu nasıl kurulur? Tüm püf noktalarıyla kıtır kıtır turşu yapımı...
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fatih Portakal ve Nevşin Mengü beni bitirdi! Ne oldu sadece 2 muhalif gazeteci gitti
Fatih Portakal ve Nevşin Mengü beni bitirdi! Ne oldu sadece 2 muhalif gazeteci gitti
Muzun bu faydasını duyanlar içinden çok kabuğuna değer veriyor
Muzun bu faydasını duyanlar içinden çok kabuğuna değer veriyor
Togg'dan açılış öncesi dikkat çeken paylaşım 'Devrim' detayı
Togg'dan açılış öncesi dikkat çeken paylaşım 'Devrim' detayı
Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşüp öldü! 2 hafta sonra evlenecekmiş
Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşüp öldü! 2 hafta sonra evlenecekmiş
İstanbul’a yeni vapur hatları geliyor! Seferler 1 Kasım’da başlıyor
İstanbul’a yeni vapur hatları geliyor! Seferler 1 Kasım’da başlıyor
Otobanda yolcu otobüsü alev alev yandı! Söndürme çalımaları sürüyor...
Otobanda yolcu otobüsü alev alev yandı! Söndürme çalımaları sürüyor...
İstanbul'un göbeğinde sosyal medya fenomeninin arabasına silahlı saldırı anbean kamerada
İstanbul'un göbeğinde sosyal medya fenomeninin arabasına silahlı saldırı anbean kamerada
Selçuk Bayraktar: Kızılelma daha hiç uçmadı, ona büyük ülkelerden talep var
Selçuk Bayraktar: Kızılelma daha hiç uçmadı, ona büyük ülkelerden talep var
Cumhuriyet'in 99. yılı kutlanıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı 'TOGG'la taçlandırıyoruz'
Cumhuriyet'in 99. yılı kutlanıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı 'TOGG'la taçlandırıyoruz'