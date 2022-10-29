En zorlu kirleri çıkarmak için çeşit çeşit deterjana gerek yok! Elimizin altındakini görememişiz

Evimizde temizliği en çok önem verdiğimiz yerlerden biri de mutfaktır. Mutfaklar, sürekli yemek yapılan ve en çok dağılan yerdir. Yağ lekeleriyle başak çıkmak zor olabiliyor. Üst üste çeşitli deterjanlar kullanıyoruz. Ancak zorlu yağ lekelerini ile kolayca çıkarabileceğiniz bir ürün var.

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Mutfakta yer alan küçük ev aletlerinin, tezgahın, fırının sık sık temizlenmesi gerekiyor. Ancak bazen yağ lekeleri kabusa dönüşebiliyor. Çeşitli ürünlerle çıkarmaya çalışıyoruz. Her evde bulunan tek bir malzemeyle kirleri kolayca çıkarabilirsiniz.

Fırın temizliği

Sürekli yemek yaptığımız mutfak en çok kirlenen ve dağılan yerlerdendir. Birçok kişi bu aletleri pratik bir şekilde nasıl çıkarması gerektiğini bilmiyor. Özellikle fırın en çok kirlenen alanlar arasında bulunuyor. Temizlik ustası Bayan Hinch fırın kapaklarını pırıl pırıl yapacak temizlik hilesini paylaştı. Fırın kapaklarının kir ve yağ toplaması şikayet edilen durumlar arasında bulunuyor. Bir kez "inatçı" kahverengi lekeler oluştuğunda, şeffaf camdan kolayca görülebildikleri için bunları görmezden gelmek zordur. Temizlik kraliçesi Bayan Hinch'in hayranları, "Fırın kapağını nasıl kolayca temizleyebilirim?" diye sordular.

Bulaşık tabletiyle temizlik

Bulaşık makinesi tabletleri, bir temizlik fanatiği tarafından fırınları temizlerken “mucize” ürün olarak bile adlandırıldı. Yıllarca fırın kapağını temizlemek için güçlü kimyasal temizleyiciler kullananlar tek malzemeyle kirlerin çıktığını görünce çok şaşırdılar.

Fırındaki inatçı lekeleri çıkarmak için gereken tek şeyin normal bir bulaşık makinesi tableti. Gerçekten mucizevi bir temizleyici, denemelisiniz. Tek yapmanız gereken bulaşık makinesi tabletini ıslatmak ve camı hafifçe ovalamak. Tableti nemli tutmak için sürekli suya daldırdığınızdan emin olun, böylece camı çizmez. Fırın camının her yerini ovaladıktan sonra ıslak bezle silin.

Tablet ıslak olmalı

Özellikle tabletler pişmiş yiyecekleri bulaşıklardan çıkarmayı vaat ettiğinden, bu tür tabletlerin fırın yağı ve yiyecek lekeleri üzerinde çalıştığı mantıklıdır. Ayrıca, sert toz tabletler, yapışan lekeleri temizlemeye yardımcı olan ancak fırın camını çizmeyecek kadar yumuşak olan aşındırıcı bir yüzeye sahiptir. "Kuru ovma camın bütünlüğüne zarar verebilir, bu nedenle ıslak bulaşık makinesi tableti kullanın. Bir tedavi gibi çalışıyor.

Bulaşık tabletini sadece fırında değil, yağlanan mutfak dolapları için de kullanabilirsiniz. Ovmaya bile gerek kalmıyor.