Whatsapp'tan yeni güncelleme! Grup sohbetlerinde büyük değişiklik

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, sık sık yeni güncellemeler ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Şirket son olarak grup sohbetleri ile ilgili yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

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En popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde duruyor. WABetaInfo’nun paylaştığı habere göre WhatsApp, artık grup sohbetlerinde kullanıcıların profil fotoğrafına yer verecek.

Fotoğraf balonları

Gruplarda yer alacak profil fotoğrafları, mesaj balonlarının sol tarafında bulunacak.

İsimle aynı renk

Profil fotoğrafı kullanmayan insanlar ya da gizlilik sebebiyle görünmeyen fotoğraflar ise varsayılan profil simgesiyle görünecek. Profil simgeleri, isimle aynı renkte olacak.

WhatsApp, bu özelliğin isim kullanmayan kişilerin oluşturduğu karmaşayı engelleyeceğini düşünüyor. Bunun yanı sıra numara kaydetmeyi sevmeyen WhatsApp kullanıcıları da kimin hangi mesajı attığını isme bakmadan rahatlıkla anlayacak.

Bir başka güncelleme: Gruplardan sessizce ayrılma

WhatsApp son olarak mesajı karşı taraftan silme süresini 60 saate yükseltmişti. Yeni gelecek olan güncellemeye göre gruplardan habersiz şekilde çıkmak mümkün olacak ve tek seferlik görüntülenecek şekilde gönderilen fotoğrafların ekran görüntüsü almanın önüne geçilecek. Bu güncelleme hayata geçerse buna en çok, mecburi olarak katıldıkları aile & akraba gruplarından ayıp olmasın diye ayrılamayan gençler sevinecek.

Güvenlik kuralları için katı kurallar getiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti.

Fakat bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu.

Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.

Dünya genelinde kullanılan WhatsApp geçtiğimiz yıllarda gönderilen mesajların silinebilmesine imkan tanımıştı. Şirket bu özelliği daha da geliştirdi.

Son güncellemelere göre gönderilen bir mesaj silmek için 60 saate sahip olacaksınız.

WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.