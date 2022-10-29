Bakan Nebati: TOGG'un fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Togg'un fabrikasının açılış töreninde açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TOGG'un fiyatının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

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Yerli otomobil TOGG'un banttan inmesine dakikalar kala Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'dan TOGG'un fiyatıyla önemli bir açıklama geldi.

TOGG'un fiyatını Erdoğan açıklayacak

Bakan Nebati, "Vergi düzenlemelerinde adımları atmıştık, bu aracın herkesin binebileceği bir seviyeye gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi.