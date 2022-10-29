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Sabah ağıla girdi gördüklerine inanamadı Malatya'da dehşet olay

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sabah ağıla girdi gördüklerine inanamadı Malatya'da dehşet olay

MALATYA’da gece saatlerinde ağıla giren kurt sürüsü 42 koyunu telef etti 11 koyunu ise yaraladı.

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Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalleye inen kurt sürüsü 42 yaşındaki Fuat Karakuş’a ait 457 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla girerek koyunlara saldırdı.

Sabah saatlerinde ağıla giden Karakuş korkunç manzara ile karşılaşırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede 42 koyunun telef 11 koyunun ise yaralandığını tespit etti.

Tarım ve Orman il Müdürü Tahir Macit, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya Koordinatörü Murat Tunç'un bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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