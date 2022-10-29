Akşam için hazırlayıp, fırından çıkar çıkmaz bitireceksiniz! İşte nefis kıymalı muska böreği tarifi

Gün arasında akşam yemeğinin sonrasında veya geceleri midemiz kazandığında yiyecek atıştırmalık bir şeyler ararız. Dolabı açtığımızda karşımızda gördüğümüz börekler ise bu isteğimizi tamamen karşılar.

Şimdi tarifini vereceğimiz yufkadan yapılan kıymalı muska böreği ile sofralarınızı adeta şenlendireceksiniz.

4 adet yufka

Sosu için:

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı sirke

İç harcı için:

400 gr kıyma

1 adet büyük boy soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam maydanoz

Kırmızı toz biber

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

Kıymalı muska böreği yapılışı:

Kıymalı muska böreği tarifi için, ilk olarak böreğin iç harcını hazırlayın. 1 adet büyük boy soğanın kabuğunu soyup, ince ince doğrayın. Doğradığınız bu soğanları bir tencere içine koyun. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküp, yumuşayana kadar devamlı karıştırarak, kavurun. Kavrulan soğanların üzerine 400 gr kıyma koyun. Kıymanın rengi değişip, hafifçe suyunu çekene kadar devamlı karıştırarak, kavurun. Ardından kavrulan kıymanın üzerine damak tadınıza göre tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz ekleyip, karıştırın. Sonrasında ocak üzerinden alıp, ılımaya bırakın.

Böreğin sosu için; ilk olarak 1 yemek kaşığı tereyağını küçük bir tava içinde eritin. Ardından bir kase içine 1 su bardağı sıvı yağ ve erittiğiniz tereyağını koyun. Sonrasında 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı sirke ilave edin. Tüm malzemeleri çırpıcı yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.

Diğer yanda yufkalardan birini tezgah üzerine serin. Üzerine iç sostan döküp, fırça ile her yerine gelecek şekilde yayın. Sonrasında yufkayı ikiye katlayın. Katladığınız kısmın üzerine de sostan sürün. Yufkayı 3-4 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Her bir yufka şeridinin uç kısmına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun. Ardından diğer yufkanın uç kısmını harcın üzerine üçgen olacak şekilde kapatın. Sonrasında sola ve sağa doğru düzgün üçgenler olacak şekilde katlayın. Kalan yufka şeritlerini ve diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.

Hazırladığınız kıymalı muska böreklerini yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine güzelce dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Yufkadan kıymalı muska böreği piştikten sonra fırından çıkartıp, sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.

Kıymalı muska böreği ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 60 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 40 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 32 adet kıymalı muska böreği için geçerlidir.