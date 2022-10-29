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Fatih Portakal'ı Tayyip Erdoğan'ın o videosuyla vurdular!

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı" programını takip eden Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çektiği değerlendirmesi ve toplantıya katılım göstermesi nedeniyle kendi mahallesinde hedef gösterildi. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kendilerini özgürlükçü diye nitelendirmekten çekinmeyen muhalif gazetecilerin Fatih Portakal'a karşı gösterdikleri bu tepkiyi yorumladı.

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Gazeteci Fatih Portakal AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı programına katılan tek muhalif gazeteci oldu. Ankara'da Arena Spor salonunda canlı yayın yapan Fatih Portakal bilgi akışı yaptı diye kendi mahallesinden adeta yerden yere vuruldu.

"Değdi mi Fatih" tepkisi

Fatih Portakal'a Halk TV Ana Haber'de İrfan Değirmenci, "Değdi mi Fatih" diyerek tepki gösterdi. Fatih Portakal sevenleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir videosuyla tepkilerini sosyal medyada paylaştı. Fatih Portakal youtube kanalında tüm eleştirilere canlı yayında cevap verdi ama linç yemekten kurtulamadı. Portakal gün boyunca twitter'de TT oldu. Hadi Özışık, Fatih Portakal'a gösterilen bu tepkiyi youtube kanalında yorumladı.

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