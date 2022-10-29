BIST 3.879
DOLAR 18,58
EURO 18,54
ALTIN 982,72
HABER /  DÜNYA

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı 120'ye yükseldi

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin kalp krizi geçirdiği bildirildi. İlk belirlemelere göre 59 kişi hayatını kaybetmişti. Son açıklamayla ölü sayısı 120'ye yükseldi. Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı düşünülüyor.

Abone ol

Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında izdiham yaşandı. Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sebebi araştırılıyor

Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti. İzdihamda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti.

400'den fazla görevli müdahale etti

Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi. Ayrıca 120 olan ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç'tan Altay tepkisi! "İsyan ettim"
Ali Koç'tan Altay tepkisi! "İsyan ettim"
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Togg'un ilk ön satışı Şubat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Togg'un ilk ön satışı Şubat'ta
Heyecanlandıran paylaşım! İşte Togg'un iki yeni modeli
Heyecanlandıran paylaşım! İşte Togg'un iki yeni modeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
Bu yöntemlerle sivilcelerinizden çok kısa sürede kurtulabileceksiniz
Bu yöntemlerle sivilcelerinizden çok kısa sürede kurtulabileceksiniz
Tahıl koridoru anlaşması Rusya tarafından sonlandırıldı
Tahıl koridoru anlaşması Rusya tarafından sonlandırıldı
Ödülünü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden oyuncu Özcan Alper'e tepki
Ödülünü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden oyuncu Özcan Alper'e tepki
Rengarenk görüntüsüyle sofranızı ışıl ışıl parlatacak rendelenmiş pancar salatası
Rengarenk görüntüsüyle sofranızı ışıl ışıl parlatacak rendelenmiş pancar salatası
Bakan Nebati: TOGG'un fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Bakan Nebati: TOGG'un fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Fatih Portakal'ı Tayyip Erdoğan'ın o videosuyla vurdular!
Fatih Portakal'ı Tayyip Erdoğan'ın o videosuyla vurdular!
Sabah ağıla girdi gördüklerine inanamadı Malatya'da dehşet olay
Sabah ağıla girdi gördüklerine inanamadı Malatya'da dehşet olay