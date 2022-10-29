Bu yöntemlerle sivilcelerinizden çok kısa sürede kurtulabileceksiniz

Genellikle gençlerin dert ettiği İnatçı sivilceleri anında kurutacak olan bu yöntemler sayesinde kısa sürede pürüzsüz bir cilde sahip olacaksınız. İşte mucizevi etkilerine inanamayacağınız sivile kurutma yöntemleri...

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Dönem dönem herkesin sıkıntı yaşadığı sivilceler, çok can sıkıcı halde gelebiliyor. Fakat bu birkaç doğal yöntem sayesinde artık eskisi gibi canınızı sıkmanıza gerek kalmayacak. Sivilcelerinizi anında kurutacak bu mucizevi etkili yöntemlerle kısa süre içinde pürüzsüz bir cilde sahip olacak ve bütün sivilcelerinizi kısa sürede geçirebileceksiniz.

Sivilcelerin iltihaplı görüntüsünü azaltan ve kızarıklığı gideren bu doğal yöntemler düzenli kullanıldığında tekrar sivilce oluşumunun da önüne geçiyor. Sivilceleri anında kurutan en hızlı doğal yöntemleri sizler için bir araya getirdik.

Limon / C vitamini

Sivilceleri en hızlı kurutan ve en popüler olan doğal yöntemler arasında limon, ilk sıralarda yer alıyor. Limon, antiseptik etkili özelliği sayesinde ciltteki sivilceleri kısa sürede kurutuyor ve yeniden oluşmasını engelliyor. Limon ayrıca içerisindeki C vitamini sayesinde cildi aydınlatıyor mat görünümünü ortadan kaldırıyor.

- 1 parça küçük bezin üzerine limon suyunu dökün.

- Ardından sivilceli bölgenin üzerine yapıştırın.

- 15-20 dakika boyunca bekletin.

- Haftada 2-3 kez tekrarlayın.

Buz

Cildinizde aniden çıkan sivilcelere buz uygulaması yaparak, içerisindeki iltihaplanma ilerlemeden kurutabilirsiniz. Sivilcenizin ağrı ve şişlik meydana getirdiği durumlarda buz, çoğu kişinin sarıldığı ilk yöntemlerden biridir. Sivilcelerin hemen iyileşmesine ve kızarıklık görünümünün azalmasına yardımcı olur.

- Bir parça beze ya da peçeteye bir kalıp buzu sarın ve sivilcenin üzerinde bir süre bekletin.

- Uyuşma hissettiğinizde uygulamayı sonlandırın.

- Sabah akşam sivilceleriniz üzerine buz uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi sayesinde yüzdeki sivilceleri kurutan mucize bir besindir. Elma sirkesi sivilce oluşumuna neden olan tıkalı gözeneklerinizin açılmasına yardımcı olur. Cildin sebum üretimini dengeler. Sivilcelerinizi kısa süre içinde kurutur ve sivilce sonrasında oluşabilecek izlerin önüne geçer. Ayrıca elma sirkesi cilt tonunu eşitler.

- Bir parça pamuğa birkaç damla elma sirkesi döküp sivilce çıkmış bölgeye sürün.

- Bu işlemi her gece uyumadan önce tekrar edin.

- Sabahları uyandığınızda cildinizi yıkayın.

- Sivilceniz geçene kadar bu uygulamayı tekrar edin.

- Hassas bir cildiniz varsa elma sirkesini su ile karıştırarak sivilcelerin üzerine uygulayın.

Karbonat

Karbonat özellikle yağlı ciltler için mucizevi etkiler gösterir. Cildin yağ üretimini dengede tutar. Ayrıca karbonat, gözeneklerin tıkanmasını engeller. Gözeneklerde biriken yağ, kir ve makyaj kalıntılarını derinlemesine temizler. Sivilceler üzerinde de etkisi çoktur. Cildinize düzenli olarak karbonat uyguladığınız zaman sivilcelerinizin kısa sürede ortadan kaybolduğunu göreceksiniz.

- Yarım çay kaşığı karbonata birkaç damla limon suyu ilave edin ve karıştırın.

- Sivilcelerin üzerine sürün.

- 20-25 dakika cildinizde bekletin.

- Bu uygulamayı sivilcenin iltihabı kuruyana kadar her gün tekrarlayabilirsiniz.