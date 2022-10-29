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Tahıl koridoru anlaşması Rusya tarafından sonlandırıldı

Tahıl koridoru anlaşması Rusya tarafından sonlandırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımın durdurulduğu belirtildi.

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Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıktı.

Rusya'dan "fakir ülkelere gitmiyor" eleştirisi geldi

Anlaşmanın bir süre uygulanmasının ardından Rusya cephesinden gemilere ilişkin itiraz geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl gemilerinin fakir ülkeler yerine Avrupa'ya gittiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuyu görüşeceğini dile getirdi. Putin'in çıkışının ardından tahıl gemileri yine de yola çıkmaya devam etti.

Anlaşmadan çekilme kararı aldılar

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün ise konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımı durdurduğu ifade edildi.

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