Ali Koç'tan Altay tepkisi! "İsyan ettim"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rennes maçında kaleci Altay Bayındır'a tepki gösteren taraftarlar hakkında konuştu. Koç, hayretler içinde olduğunu belirterek, "Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli" dedi.

Abone ol

Voleybolda VakıfBank'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rennes maçında Altay Bayındır'a tepki gösteren taraftarlara seslendi.

"Altay'la ilgili yaşananlara isyan ettim"

Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynadıkları UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçında kaleci Altay'a gösterilen tepki hakkında konuşan Koç, "Burada bitirmek istiyorduk. Çünkü çok kuvvetli takımlar geliyor Şampiyonlar Ligi'nden. Ama 3-0'dan 3-3'e gelmek, inancımızı daha da arttırdı. Taraftara bir sözüm var, hocamız doğru noktaya parmak bastı. Rennes maçında Altay'la ilgili yaşananlara ben isyan ettim. Çok şükür hocamız da isyan etti ve bunu açık açık söyledi. Biz böyle değildik. Fenerbahçe taraftarı böyle değildi. Anlamıyorum niye böyle oldu" dedi.

"Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli"

"Hoca buraya büyük Fenerbahçe için geldi, futbol ülkesi olduğu için geldi" diyen Ali Koç, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz. Olacak iş değil. Geçen sene ile siyah-beyaz kadar fark var. Hayretler içindeyim, çok üzüldüm. Hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli. Alay ettiler resmen. Tribünlerde oto-kontrol olursa, hocamızın söylediklerinden sonra oto-kontrol olur" şeklinde konuştu.