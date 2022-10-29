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Doğu Perinçek'ten Nevşin Mengü'ye Atatürk'lü cevap

Doğu Perinçek'ten Nevşin Mengü'ye Atatürk'lü cevap

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Togg üretim tesisinin açılış töreninde dua ettiği anları paylaşması üzerine Perinçek Mengü'ye, Atatürk ile cevap verdi.

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim tesisi törenle açıldı. Törene katılanlardan biri de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ti.

"Perinçek’e bunu eden hayat sana bana ne etmez"

Perinçek'in tören sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dua ederken çekilen bir kareyi gazeteci Nevşin Mengü resmi Twitter hesabından paylaştı.

Mengü paylaşımında, "Perinçek’e bunu eden hayat sana bana ne etmez" ifadelerini kullandı.

Perinçek'ten Atatürk'lü cevap

Bunun üzerine Mengü'nün attığı tweeti alıntılayan Perinçek, Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi açılırken dua ettiği bir fotoğrafı paylaştı. Perinçek'in paylaşımı büyük beğeni aldı.

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