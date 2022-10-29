Usta gazeteci Latif Şimşek canlı yayında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programının canlı yayında fenalaşan usta gazeteci Latif Şimşek hastaneye kaldırıldı.

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TV100 ekranlarında korkutan dakikalar yaşandı. Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair'e tv100.com yazarı Latif Şimşek, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Sarı, Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat konuk oldu.

Canlı yayında fenalaştı

İlk yerli otomobil Togg'un banttan indirilmesi programda konuşulurken yayına Ankara'dan bağlanan Şimşek canlı yayında fenalaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ardor, Şimşek'in tansiyon yüksekliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şimşek, doktorunun izin vermemesi nedeniyle yayına devam edemeyecek.