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Çok şiddetli patlama oldu! Korkunç görüntü 8 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çok şiddetli patlama oldu! Korkunç görüntü 8 kişi öldü

 IRAK'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Olay yerinde bulunan bir çok araç ve ev patlamanın şiddetliyle hasar gördü.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi. Yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerinde bulunan bir çok araç ve evin patlamanın şiddetliyle hasar gördüğü belirtildi.

Polis, patlamanın araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

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