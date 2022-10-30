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Liverpool şampiyonluk yarışında bir darbe daha yedi

Liverpool şampiyonluk yarışında bir darbe daha yedi

İngiltere Premier Lig'de Leeds United, deplasmanda Liverpool'u 2-1 yendi. Liverpool 16 puanda kalarak 9. basamağa geriledi.

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Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Leeds United'ı ağırladı.

Konuk takım, 4. dakikada Rodrigo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Liverpool, 14. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle durumu 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Leeds United, üst üste ataklardan sonuç alamayan ev sahibi ekibe karşı Crysencio Summerville'in 89. dakikada kaydettiği golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool, Mart 2021'den bu yana ilk kez Anfield Stadı'nda bir lig maçı kaybetti. Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ise 2018'de başlayan Liverpool kariyerinde ilk kez görev aldığı bir iç saha maçında mağlubiyet yaşadı.

Ligde 8 hafta sonra kazanan Leeds United, 12 puanla 15. sıraya yükseldi. Liverpool ise 16 puanda kalarak 9. basamağa geriledi.

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