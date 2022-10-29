Gurur günü! TOGG Fabrikası açılıyor! Fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman satışa çıkacak? Yılda kaç otomobil üretilecek

Fiyatı kaç para olacak?

Mart 2023’te satışa çıkacak ilk elektrikli model C-SUV muhtemelen 300 km ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Fiyatı daha uygun olan 300 km’lik versiyonun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesiyle 900 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakam da Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın sık sık vurguladığı “Mevcut içten yanmalı C-SUV’larla rekabetçi bir fiyat olacak” sözlerini doğruluyor.