Gurur günü! TOGG Fabrikası açılıyor! Fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman satışa çıkacak? Yılda kaç otomobil üretilecek
Türkiye’nin ‘Devrim’ arabalarıyla başlayan yerli otomobil hayali bugün gerçeğe dönüşüyor. Elektrikli otomobil TOGG'un, Gemlik tesisinin açılışı bugün yapılacak. Peki, Türkiye'nin Otomobili TOGG ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı kaç lira olacak? Kaç dakikada şarj edilecek? İlk yıl kaç tane otomobil üretilecek? Renk seçenekleri ne olacak? İşte TOGG ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları...
1961 yılındaki ilk Yerli Otomobil girişimi ‘Devrim’den 60 yıl sonra, Türkiye’nin otomobil üretme hayalinde önemli bir kilometre taşı geride kalıyor. Türkiye'nin Otomobili TOGG'un üretileceği Gemlik'teki dev fabrika bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılıyor. İşte TOGG'la ilgili akıllardaki tüm sorulara cevaplar...
TOGG ne zaman satışa çıkacak?
Bugüne kadar prototip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan TOGG'un C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek. Hemen ardından ise C-SUV yollara çıkmaya hazır olduğunu belgelemek üzere akredite test merkezlerine gönderilecek. Yaklaşık 5 ay sürecek homolagasyon testlerinin ardından onay belgelerini alacak Togg, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.
Fiyatı kaç para olacak?
Mart 2023’te satışa çıkacak ilk elektrikli model C-SUV muhtemelen 300 km ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Fiyatı daha uygun olan 300 km’lik versiyonun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesiyle 900 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakam da Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın sık sık vurguladığı “Mevcut içten yanmalı C-SUV’larla rekabetçi bir fiyat olacak” sözlerini doğruluyor.
2023'te kaç adet üretilecek?
Togg'un üretimi kademeli olarak artacak. Bu kapsamda, satışa sunulacağı 2023 yılında 17 ila 18 bin adet C-SUV’un üretilip satışa çıkarılması planlanıyor. Togg’un deneme üretimlerinin sürdüğüne işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili olarak “Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek” bilgisini vermişti.