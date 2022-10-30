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Mardin'de vahşet! Bir kadın korkunç halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de vahşet! Bir kadın korkunç halde bulundu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde evde kanlar içerisinde yatan bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince aynı mahallede yaşayan kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre; iki erkek kardeşiyle aynı evde yaşayan 45 yaşındaki Nurhan İlhan ismindeki kadının kardeşleri sabah işi gitmek için evden çıktı. Kadının komşuları eve geldiğinde Nurhan İlhan'ın kanlar içerisinde yere yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurhan İlhan'ın hayatını kaybettiği belirledi. İlhan'ın kafasına ve vücuduna darbe aldığı belirlendi. İlhan'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Devlet Hastanesine götürüldü.

Boynundaki altınlar kayıp iddiası

İddiaya göre Nurhan İlhan'ın boynundaki altınlarının da kayıp olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

Şüpheli yakalandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince aynı mahallede yaşayan M.İ. yakalandı.

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