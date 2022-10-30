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Cihat Yaycı Paşa uyardı: Kıtlık çıkacak fiyatlar yükselecek vallahi donarız

Cihat Yaycı Paşa uyardı: Kıtlık çıkacak fiyatlar yükselecek vallahi donarız

Rusya'nın tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya almasını değerlendiren emekli amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Bundan sonra artık müzakere yok, anlaşma olmaz. Sadece Türkiye değil dünya başta ayçiçek, buğday, arpa ve diğer tarım ürünleri konusunda çok ciddi sıkıntıya hazırlıklı olmalıdır. Bir kıtlık olacak, fiyatlar çok yükselecek" dedi. Yaycı ayrıca Türk akımı doğal gaz boru hattına ilişkin "Sabotaj düzenlenirse vallahi donarız” ifadelerini kullandı.

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Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Sarı, Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat; tv100 ekranlarında Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

 Yayına konuk olarak bağlanan tv100.com yazarı ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Kıtlık olacak, fiyatlar çok yükselecek"

Yaycı “Bundan sonra artık müzakere yok, anlaşma olmaz. Sadece Türkiye değil dünya başta ayçiçek, buğday, arpa ve diğer tarım ürünleri konusunda çok ciddi sıkıntıya hazırlıklı olmalıdır. Bir kıtlık olacak, fiyatlar çok yükselecek. Tahıl koridoru konusunda atacağı bir adım yok. Israr etse de sorunu çözebilecek durum yok çünkü anlaşmanın tarafı anlaşmadan çekildi” ifadelerini kullandı.

"Türkiye Montrö bakımından köşeye sıkışabilir"

Montrö Anlaşması’yla ilgili ise Yaycı “‘Rusya'nın petrol ve doğal gazını geçirme' diyecektir. Montrö’de böyle bir şey yok. ‘Petrol, doğal gaz gemisinin geçmesine müsaade etmek durumundayım’ deseniz de baskı gelecektir. Türkiye Montrö bakımından köşeye sıkışabilir. Atatürk’ün bize vasiyet ettiği ‘Karadeniz’de tarafsız olun, dengeli siyaset güdün’ cumhuriyet politikasını devam ettirmeliyiz. Türkiye Rusya ve Ukrayna ile masaya oturabiliyorsa bu cumhuriyet politikasının sonucudur” dedi.

"Ukrayna’nın donanması yok, korkarım bizim sattığımız İHA/SİHA’larla yapar"

“Rusya ve Ukrayna bizim ticaret gemilerimizi durdurup aramaya kalkacaklar” diyen Yaycı “Diğer ülkenin ekonomisini desteklediği için o mallara el koymaya kalkacaklar, o mallara el koymanın ötesinde gemilere el koymaya kalkacak belki de gemilerimize saldıracaklar. Rusya’nın donanması var, Rusya bunu yapabilir. Ukrayna’nın donanması yok, korkarım bizim sattığımız İHA/SİHA’larla yapar” şeklinde konuştu.

"Sabotaj düzenlenirse vallahi donarız"

Türk Akımı’na ilişkin ise Yaycı “Kuzey Akım boru hattına bir takım bir şeyler olduğunda ‘Türk Akımı’na dikkat, Ukrayna ve Bulgaristan civarında tedbir alınması lazım, Türk Akımı’na sabotaj düzenlenebilir’ diye uyarıda bulunmuştum. Sabotaj düzenlenirse vallahi donarız” dedi.

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