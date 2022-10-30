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Togg fabrikası açıldı Sözcü ve Cumhuriyet Togg'u böyle gördü

Togg fabrikası açıldı Sözcü ve Cumhuriyet Togg'u böyle gördü

Yerli otomobil Togg'un üretileceği Gemlik tesisleri açıldı. Tarihi güne ilişkin muhalif gazetelerde Togg haberi böyle paylaşıldı. Cumhuriyet gazetesi "Togg tanıtımı siyasi şova dönüştü" başlığını attı.

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Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'teki kampüs törenle açıldı. Yerli ve milli otomobil Togg, yeni yılın ilk çeyreğinde trafiğe çıkacak.

Herkesi heyecanlandıran Togg açılışı, yazılı ve görsel medyada geniş yer buldu. İktidara yakın gazeteler töreni manşetine taşındı. Hürriyet "Bu otomobil Türkiye'nin" manşetini atarken, Sabah gazetesi de "Cumhuriyet'e çok yakıştı" başlığını attı.

Yeni Şafak ise "'Devrim'i bu kez başardık" manşetine yer verdi. 

Muhalif medyanın Togg bakışı ise farklı oldu. Sabırsızlıkla beklenen güne dair haber ilk sayfanın altlarında yer yer bulabildi. 

Sözcü gazetesi sol alt köşede kutulan verilen haberde "Merakla beklenen Togg banttan indi" başlığıyla verildi.

Togg açılışına 'siyasi şov dedi

Haberi sayfanın altından gören Cumhuriyet ise "Togg tanıtımı siyasi şova dönüştü" başlığını kullandı.

Yeniçağ ise sayfanın dibinde büyüteçle görülebilecek büyüklükte bir kutuda "Togg görücüye çıktı" başlığıyla okurların karşısına çıktı.

Karar gazetesi ise sayfanın sağ alt köşesinden yer verdiği habere "Önce elçilere" başlığını attı.

Birgün gazetesi ise ilk sayfadan Togg haberine yer vermedi.

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