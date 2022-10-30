Kendisi mi daha faydalı suyu mu? Nar tanelerinin her biri...

İçerisindeki Vitamin, mineral ve antioksidan sebebiyle oldukça faydalı olan nar, suyu sıkıldığında da bir hayli lezzetli ve faydalı oluyor. Peki narın suyu mu daha faydalı yoksa direk meyve olarak yemek mi?

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Tüm meyve ve sebzelerin insan sağlığına faydaları herkes tarafından biliniyor. Nar da bu meyvelerin başında geliyor. Yapılan çalışmalarda meyve olarak yenilen narın meyve suyu halinde tüketilmesine oranla 20 kat daha yüksek oranda antioksidan etki sağladığı gözler önüne serildi. Buna narın çekirdeğiyle birlikte tüketilmesinin etkisi olduğu tahmin ediliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, bir porsiyon narın 100 gram ve yaklaşık 80 kalori olduğunu söyleyerek, “Sağlığımız üzerindeki etkilerinden faydalanmak için her gün bir porsiyon nar tanelerini çekirdekleriyle birlikte tüketebilirsiniz. Ancak diyabet hastası iseniz narı daha az ve kontrollü tüketmeniz gerekir” ifadelerin kullandı ve narın faydalarını sıraladı.

1- Eklem ağrılarını iyileştiriyor

Yüksek antioksidan içermesi senebiyle vücutta kronik inflamasyonu önleyebiliyor ve vücuttaki iltihabın azalmasına destek veriyor. Bu etkileri sayesinde eklem ağrılarının hafiflemesine ve artrit gibi eklem hastalıklarının tedavisine destek sağlıyor.

2- Damarları koruma özelliğine sahip

Yapılan araştırmalara göre antioksidan kapasitesi yüksek olan nar suyu LDL (kötü huylu) kolesterolü düşürebiliyor ve trombosit aktivasyonunu azaltarak aterosklerozun (damar sertliği) önlenmesine destek oluyor.

3- Ciltte kırışıkları geciktirir

Yaş ilerledikçe vücutta antioksidan üretimi azalıyor. Vücutta antioksidanın azalması da ciltte kırışıklıklara ve hızlı yaşlanmaya neden oluyor. Nar içerdiği zengin antioksidanlar sayesinde ciltte kırışık oluşumunu geciktirerek yaşlanmanın etkilerini azaltıyor. Narın çekirdeğinde bulunan punisik asit de (omega 3 yağ asidi) cildin nem kaybının azalmasına yardımcı olarak yaşlanmanın hızını yavaşlatıyor.

4- Kan şekerini dengeliyor

Posa, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan önemli etkenlerden biri. Nar çekirdeği içerdiği zengin lif sayesinde kan şekerinin dengelenmesine destek oluyor.

5- Tümöre karşı etkili

Narın içerdiği zengin antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Kansere karşı koruyucu etki gösteriyor ve oluşan kanser hücrelerinin çoğalmasının önlenmesine yardım sağlıyor. Özellikle nar suyu tüketiminin prostat ve kolon kanserini önleyici etkileri olduğu çalışmalarla gösterilmiştir.

6- Hafızayı güçlendiriyor

Narın içeriğindeki antioksidan bileşenlerin ve özellikle çekirdeğinde bulunan esansiyel bir yağ asidi olan punisik asidin hafızayı güçlendirmek gibi önemli bir etkisi bulunuyor. Bu etkisi sebebiyle narın Alzheimer tedavisinde önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

7- Kabızlığa iyi geliyor

Yetersiz lif alımı kabızlığın en sık karşılaşılan sebeplerinden biri. Lif oranı oldukça yüksek olan nar kabızlığa iyi geliyor. Sadece narı yemek değil, nar suyu içmek de kabızlığın giderilmesine ve önlenmesine destek oluyor. Fakat çok fazla nar tüketmenin de gereğinden fazla lif alımına yol açıp kabızlık yapabileceği de unutulmamalı.