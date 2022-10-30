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EPDK 9 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EPDK 9 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 9 doğal gaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi. Kararlar, 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

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EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksa Gemlik Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım AŞ, Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kargaz Kars Ardahan Doğalgaz Dağıtım Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Akmercan Gepa Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Akmercan Delta Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi. Söz konusu kararlar, 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

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