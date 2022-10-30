Togg'un içindeki detaylar ortaya çıktı torpidoda sürücüye bakan cihazın işlevi belli oldu

Togg'un ilk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direksiyona geçmesiyle banttan indi. 2017 yılından bu yana devam eden Togg serüveninde üretimin başlamasına saatler kala otomobile ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Togg’un dış görünüşünün yanında içindeki detaylar da merak ediliyor.