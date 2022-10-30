Togg'un içindeki detaylar ortaya çıktı torpidoda sürücüye bakan cihazın işlevi belli oldu
Milyonların merak ettiği Togg'un teknik özelliklerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçaya ilişkin meraklar netlik kazandı.
Togg'un ilk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direksiyona geçmesiyle banttan indi. 2017 yılından bu yana devam eden Togg serüveninde üretimin başlamasına saatler kala otomobile ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Togg’un dış görünüşünün yanında içindeki detaylar da merak ediliyor.
Ahşap detaylar
Hürriyet'in haberine göre Togg’un bugün ortaya çıkan görüntülerinde torpidonun bir kısmının bej renk deriden yapıldığı ve bir kısmında da lüks otomobillerde kullanılan ahşabın yer aldığı görüldü.
Konsolda boydan boya yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanıldı. Ayrıca kolçağın hemen önünde multimedya donatısı da yer alıyor.
Vites kolçaktan ayarlanıyor
Kolçak üzerinden otomobilin vitesi ayarlanırken yönlendirici tuşla da multimedya dokunmatik harici olarak da kontrol edilebiliyor. Kolçak kısmında elektrikli park freni tuşu da yer alıyor.