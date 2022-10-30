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Togg açıldı Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Togg açıldı Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’un tanıtımının hemen ardından Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elektrikli Araçlar Teknoloji Bölümü'nü hayata geçirdi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, "Bu araçların üretim, servis, bakım işlerini bu öğrencilerimiz yapacak" dedi.

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TOGG'un tanıtılmasıyla birlikte Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

TOGG’un servis, bakım, arıza gibi işleri ile ilgilenecek olan ustalar Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yetişecek.

Bunun için kurulan Elektrikli Araçlar Teknoloji Dalı’nı öğrenciler tercih edebilecek.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, "Biz de hazırız. Elektrikli Araçlar devrimi başladı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Düzce Fatih MTAL bünyesinde, Bakanlığımızın onayıyla açtığımız Elektrikli Araçlar Teknolojisi Dalı'nda eğitimler başladı. Önce meslek dersi öğretmenlerimiz uzman firmalardan eğitimlerini aldı, sonra 30 öğrencimiz bu alana yerleşerek eğitimlere başladı. TOGG'la birlikte birçok firma ülkemizde elektrikli araç satacak. Bu araçların üretim, servis, bakım işlerini bu öğrencilerimiz yapacak. TOGG ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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