Bu 4 kötü alışkanlık midenizi mahvediyor! Yanma, ağrı, ekşime...

Yediğimiz ve içtiğimz her şey, midemize olumlu ve olumsuz yönden hemen etki ediyor. Ancan bazı alışkanlıklar var ki, mideye olan etkileri diğerlerine göre çok daha fazla. İşte midenizi ağrıtan, ekşiten ve yanmasına sebep olan kötü alışkanlıklar...

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Gün içerisinde farklı farklı pek çok şeyi yiyip içiyoruz ancak bunların midemize olan zararlarını hiç düşünmüyoruz.

Vücudun en hassas ve duygusal organı midenizle ilgili hatalı beslenme ve içme alışkanlıkları nedeniyle farklı sıkıntılar yaşamanız muhtemel. Diyetisyen Tuğçe Sert bu konuda en sık yapılan hataları listeledi:

1- Çok fazla ve hızlı yemek

Mide ekşimesi ve yanmasını durdurabilmek için başlangıçta özel gıdalar düşünülmeden tüketilen yemek miktarına bakılmalı. Fazla hacme sahip olan besin hızlı şekilde mideye ulaşırsa mide yanması artacaktır. Mide yanmasına iyi ya da kötü gelen bir besin fazla miktarda tüketildiği zaman rahatsızlık verir. Bunun yanı sıra yemekler hızlı tüketildiği zamanda mide yanması durumu yaşanabilir. Yiyecekler hızlı tüketildiğinde sindirim işlemi istenildiği gibi olmaz ve bu durum midedeki yanmayı tetikler.

2- Asit oranı yüksek besinler tüketmek

Portakal, greyfurt, domates, limon, domates sosları gibi gıdalar mide ekşimesine sebep olabilir. Bu besinler asidik özelliğe sahip olmaları sebebiyle hassas mideye sahip olan kişilerde sorun çıkartma riskine yol açarlar. Bununla birlikte sirke, limon tuzu, turşu, hardal, soya ve bazı salata sosları asit içerikli olması nedeniyle midedeki problemleri tetikleyebilir.

3- Yağlı gıdalar tüketmek

Genel olarak sindirimi uzun süren yağ içeriği yüksek miktarda olan besinler buna bağlı olarak mide de daha uzun süre kalıyor. Yağlı gıdalar mide de uzun zaman kaldığı için mide sorunlarını da sıklaştırıyor. Cips, kızartılmış besinler, sakatat, kavurma, kızartılmış tavuk derisi ile birlikte tüketilen tavuk sıklıkla tüketilirse mide problemlerinin önünü bir hayli açar.

4- Sık kuru baklagil ve hamur işi tüketmek

Kuru baklagiller gaz ve şişkinlik sorunu meydana getirebileceğinden bunların tüketim sıklığını en aza indirmeye gayret edin. Kuru baklagillerin gazını almak için pişirirken içerisine kişniş, kekik, kimyon ve nane ekleyebilirsiniz. Hamur işlerini ve şerbetli kızarmış tatlıları sık tüketmek midede yanmaya sebep olur.