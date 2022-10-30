Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bir kez daha söylüyorum, gel kamuoyu önünde tartışalım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha TV ekranlarında tartışma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, adaylık sorularını da yanıtsız bıraktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 ABD Temsilcisi Yılmaz Polat'a konuştu. Adaylıkla ilgili soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu? Korkuyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım."

İngiliz şarkıcı Yusuf İslam’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği konserden sonra Erdoğan’ın İslam’ın hediye ettiği gitarı çalmasıyla ilgili görüşleri de sorulan Kılıçdaroğlu, "Sanat ve sanatçı karşıtı , konser yasaklatan bir kişinin eline gitar alması ya da çalmasını sanatla kültürle ilgili herkesin, sanatçıların takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

