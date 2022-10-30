Zeytin ayrı, yaprağı ayrı faydalı! Çayı ise tam bir mucize kaynağı

Zeytinin insan sağlığına olan faydalarını hemen hemen herkes biliyor. Hatta zeytinden elde edilen her ürün oldukça faydalı. Bunlardan birisi ise zeytin yaprağı. Özellikle zeytin yaprağı çayı içmenin faydaları saymakla bitmiyor.

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Daha sağlıklı bir vücut ve daha iyi bir tansiyon için her gün günde 1 bardak zeytin yaprağı çayı tüketmek oldukça faydalıdır. Zeytin yaprağı çayı bu faydalarının yanı sıra kilo kontrolünde de oldukça etkilidir.

Yapılan araştırmalar obeziteyi önlemede etkili olduğunu gözler önüne serdi. Herkesin güvenle tüketebileceğin zeytin yaprağı çayı içeriğindeki güçlü bileşenler sayesinde sağlığınıza büyük fayda sağlayabilir.

Sırrı içeriğindeki güçlü polifenollerde!

Zeytin yaprağı içerisindeki en güçlü antioksidanlar esas olarak polifenollerdir. Polifenoller, iyi kolesterolün yükselmesine ve kötü kolesterolün düşmesine destek olur. Vücutta bulunan trombositler, kanın pıhtılaşmasını sağlar. Bilim insanları, bunun bilişsel gerileme, kanser ve osteoporoz gibi durumların önlemede etkili olduğuna inanıyor.

Zeytin yaprağı oleuropein adı verilen benzersiz güçlü bir polifenol içerir. Çalışmalar, antioksidan aktivitesine ek olarak, oleuropeinin anti-inflamatuar, antiviral ve antimikrobiyal etkileri olduğunu göstermektedir. Zeytin yaprağı çayı tam da böylece vücudunuzdaki iltihabın azalmasını sağlıyor.

Birçok hastalığa ve yaşlanmaya sebep olan serbest radikallerle savaşarak hücre yıkımının önüne geçmeye destek oluyor.

Zeytin yapraklarını kaynatmayın

Zeytin ağacının yapraklarından yapacağınız taze bir bitki çayı size birçok fayda sağlar. Zeytin yaprağı çayı bir hayli basit hazırlanıyor.

Taze zeytin ağaçlarını toplayarak gölgede kurutabilir ya da aktardan kurutulmuş zeytin yaprağı satın alabilirsiniz.

2 bardak suyu kaynatın ve ocaktan alın

Ardından içerisine bir tutam yaklaşık 10-15 tane zeytin yaprağı atın

Demlenmesi için en az 10 dakika beklemeniz gerekir. Ağzını kapatın ve demlenmeye bırakın

Günde 2 defa içebilirsiniz.

Her gün zeytin yaprağı çayı içmenin faydaları

Zeytin yaprakları üzerinde yapılan çalışmalar bir hayli fazla. Bu çalışmalar ışığında beslenmenize önerilen miktarda zeytin yaprağı çayı eklemek birçok hastalığa karşı vücudunuzun güçlenmesine destek olduğu söylenebilir.

Parkinson hastalığına karşı destekleyici: Zeytin yaprağının içeriğindeki Oleuropeinnin dopamin nöronlarının kaybını azalttığına dair çalışmalar var.

Hafızanızı güçlendirir, uzun vadede Alzheimer’e karşı etkilidir: Zeytin ağacının yapraklarındaki bazı bileşenler ve bilhassa Oleuropein beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir. Unutkanlığı azaltabilir. Uzun vadede Alzheimer’e karşı etkilidir.

Kötü kolesterolü 6 haftada düşürebilir: Zeytin yaprağı ekstraktının kolesterol seviyeleri üzerindeki etkilerini değerlendiren bir çalışmada 6 haftada kötü kolesterolün mühim ölçüde azaldığı gözlemlendi.

Yüksek tansiyonu engelliyor : 2017'de yapılan bir çalışma, zeytin yaprağı ekstresinin tansiyonu düşürdüğünü gösterdi. Daha düşük bir kan basıncı, felç ve kalp krizi riskinizi azaltabilir.

Fazla kilolardan kurtulmanıza destek oluyor, obezite ile savaşıyor: 2014 senesinde yapılan bir çalışma, zeytin yaprağı özlerinin yüksek yağlı, diyete bağlı obeziteyi önlemedeki etkisini araştırdı.

Aritmi sorunu olanlara iyi gelebilir: Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar zeytin ağacı yaprağı ekstratının kalp ritmi bozukluğunu düzeltmeye destek olduğunu gösterse de kişiler üzerinde daha çok araştırmaya ihtiyaç var.

Şeker hastaları için birebir! Zeytin yapraklarındaki antioksidanlar kan şekerinizi dengeleyerek sağlıklı seviyeleri korumak için stabilize etmeye destek olur.

Bağışıklık sistemini ve metabolizmayı güçlendiriyor: Zeytin yaprağı özü, oleuropeinin virüslere ve bakterilere saldırma ve onları etkisiz hale getirme yeteneği vücudunuzun daha etkin çalışmasına destek olur.

Kas gevşetici ve stresi azaltıcı etkiye sahiptir: Zeytin yaprağı çayı sizi stresten ve gerginlikten koruma sağlar.

Zeytin yaprağı çayını kimler içmemeli?

Tansiyon ve kalp ilacı kullanan kişilerin zeytin yaprağı çayını içmesi önerilmez.

Bunun yanı sıra gebelik ve emzirme döneminde de çayın doktor onayı ile tüketilmesi gerekir. Kas gevşetici ve rahatlatıcı olması yönüyle gebelik döneminde düşük riskini meydana getirebilir. Kullanmak isteyenler doktor ile görüşmelidir.

6 yaşın altındaki çocukların zeytin yaprağı çayı içmesi önerilen bir durum değildir.