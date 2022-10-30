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Elon Musk "Drakula'nın şatosunu" kiraladı! Milyarder arkadaşları ile kutlama yapacak isimler olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elon Musk "Drakula'nın şatosunu" kiraladı! Milyarder arkadaşları ile kutlama yapacak isimler olay

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Cadılar Bayramı kutlaması için romanlara konu olan "Drakula'nın şatosunu" kiraladığı bildirildi.

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Rumen medyasında yer alan habere göre, milyarder Elon Musk, aralarında Angelina Jolie, PayPal'ın kurucusu Peter Thiel, Google'un kurucularından Sergey Brin, yatırımcı Steve Jurvetson'un da bulunduğu 140 milyarder arkadaşıyla Bran Kalesi'nde bu gece Cadılar Bayramı'nı kutlayacak.

Bir grup milyarder, dün gece Bükreş'e özel uçakla geldi ve buradan da Bran Kalesi'nin bulunduğu Braşov şehrine helikopterle ulaştı.

"Kont Drakula'nın şatosu" olarak bilinen Bran Kalesi, Romanya'nın Braşov şehrine 30 kilometre mesafedeki turistik bölgede yer alıyor.

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