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Biriktirdiği paraları yıllar sonra buldu! Bakın nereden çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Biriktirdiği paraları yıllar sonra buldu! Bakın nereden çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir tamir ustası, yıllar önce biriktirdiği, sonra da yerini unuttuğu paralarını buldu. 79 yaşındaki Mahmut Ardıç "Tabi bu paralar şimdi tedavülden kalktı. Odamın bir köşesinde saklamaya devam edeceğim" dedi.

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Soba ve metal eşya tamirciliği yapan 79 yaşındaki Mahmut Ardıç, 1970 yıllarında çalışarak biriktirdiği paraları bankaya yatırmak yerine evinde saklamayı tercih etti.

Eskiden paraların kanepe altlarında, yatakların arasında ve kasalarda sakladıklarını söyleyen Ardıç, "Eskiden paramızı biriktirmek için kasalara koyardık. Eskinin parası da çok değerliydi. Önceden birikim yapmak için bir eşya almak için çalıştığımızda paralarımızı bir köşeye koyardık ki orada kalsın bir ihtiyacımızı alalım diye. Ne olduysa kullanmadığımız bir kasanın alt tarafının köşesine koyduğumuz paraları unutmuşum. 1970'li yıllara ait olan parayı geçenlerde buldum. Tabi bu paralar şimdi tedavülden kalktı. Odamın bir köşesinde saklamaya devam edeceğim" dedi.

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