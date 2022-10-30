Mısır'dan küstah Türkiye kararı! Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri duyurdu

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye’nin Libya politikalarını değiştirme sinyali vermediğini söyleyerek normalleşme sürecini askıya aldıklarını söyledi.

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The Libya Ubdate’te yer alan habere göre, Al Arabaya televizyonuna konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile Mısır’ın normalleşme süreci görüşmelerine değindi.

Şükrü, görüşmelerin, iki turdan sonra "Türkiye'nin Libya politikasında bir değişiklik olmadığı" gerekçesiyle askıya alındığını söyledi.

Şukri "Şu ana kadar yabancı güçlerin Libya'yı terk etmemiş olması ve bu amaca ulaşmak için kararlı tedbirlerin alınmamış olması endişe vericidir" dedi.

Libya ile Türkiye'nin hidrokarbon anlaşmasına tahammül edemediler

Türkiye-Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması, Mısır ve Yunanistan'da tepkilere neden olmuştu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmazlığa değinerek, Trablus yönetiminin böyle bir anlaşma imzalamaya yetkisi olmadığını öne sürdü.

Türkiye-Mısır ilişkileri

2013 yılında Türkiye-Mısır ilişkileri gerginleşmiş, karşılıklı büyükelçilerin çekilmişti. Türkiye-Mısır ilişkileri bu tarihten itibaren maslahatgüzar düzeyinde devam etti. Türkiye'de İhvan'a (Müslüman Kardeşler) bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurulması, iki ülke arasında normalleşme sürecinin kapısını araladı.

Mayıs 2021'de, Mısır ve Türkiye'de iki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere iki tur keşif görüşmeleri yapıldı.