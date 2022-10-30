İmam Halil Konakçı hakkında yargıdan dikkat çeken karar

Açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminde düşmeyen imam Halil Konakçı hakkındaki suç duyurusuna yargıdan “işleme konulmama” kararı verildi.

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Halil Konakçı, sosyal medyada gündeme gelen videosu sayesinde son dönemlerin sıkça konuşulan ismi oldu.

Açıklamalarıyla kimi kesimlerin hedef tahtasına oturtulan hakarete varan eleştirilere uğrayan Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı hakkında yargıdan dikkat çeken bir karar çıktı.

“Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyen Konakçı hakkındaki suç duyurusuna “işleme konulmama” kararı verildi.

Düşünce ve ifade özgürlüğü

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, anayasaya ve ifade özgürlüğüne işaret edilen kararda, “Bu düzenlemeler incelendiğinde ifade özgürlüğünün kişinin kendi fikrini herhangi bir baskı veya engelemeye maruz kalmadan dile getirmesi olduğu sonucuna varılır” denildi.

Kararda, sözlerin “düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, suç teşkil eden bir ifadenin bulunmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, herhangi bir araştırma ve soruşturma yapılmaksızın açıkça suç oluşturmadığının anlaşıldığı” savunuldu.