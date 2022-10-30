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Ankara'da yaşandı! Olay yerine gelen polis dehşete düşüren manzara ile karşılaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da yaşandı! Olay yerine gelen polis dehşete düşüren manzara ile karşılaştı

ANKARA'da tartıştığı 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı. Zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

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Dün gece saatlerinde 71 yaşındaki Zekayi C, eşi 72 yaşındaki Huriye C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eşini evdeki bıçakla 7 yerinden bıçaklayan zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, morga kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Zekayi C, daha sonra sevk edildiği adliyedeki sorgusunun ardından tutuklandı.

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