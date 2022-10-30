Eltiniz hasetinden çatlayacak, kaynananız tarif soracak herkesin bayılacağı tiramisu tarifi

Kahveyi ve kahve kokusunu sevenlere bayram ettirecek bu ziyafet gibi tatlıyı yaptığınızda, yiyenlere parmaklarını da yedireceksiniz. Enfes tadı ve kokusuyla sizi adeta cezbedecek olan bu tatlı, eşi dostu size hayran bırakacak. Bir kere tadına bakan sürekli yapmanızı isteyecek. İşte ağzınıza layık tiramisu tarifi...

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Kalabalık günlerde demliklerde kalmayan, tekrar tekrar demlenen çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız bu tiramisu tarifi tam olarak da size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakmaya geliyor. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi misafirli günlerinizde sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkes, özellikle de kahveyi ve kahve kokusunu sevenler büyük bir zevkle yiyecek. Gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle herkesin ilgi odağı olacak. Tadına bakan herkes, yaptığınız bu tatlıya adeta bayılacak. Ağızda dağılan muhteşem keki ve enfes muhallebisiyle, sizi bambaşka diyarlara götürecek olan bu tiramisuyu yerken, adeta bir kahve dükkanının yakınlarında gezintiye çıktığınızı hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı tiramisu tarifi...

Tiramisu için malzemeler:

1 adet hazır pandispanya keki

Muhallebisi için:

- 2.5 su bardağı süt

- 3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)

- 3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)

- 1 adet yumurta

- 200 gram labne peyniri (1 paket)

Islatmak için:

- 1/2 (yarım) su bardağı sıcak su

- 3’ü bir arada hazır kahve

Üzeri için:

Kakao

Tiramisu yapılışı:

- Tiramisuyu yaparken öncelikle muhallebisini hazırlamak için şeker, un, süt ve yumurtayı bir kaba alıp iyice çırpın ve ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirin.

- Kaynadıktan sonra altını kapatın ve daha hızlı soğumasını sağlamak adına başka bir kabın içine boşaltın.

- 15 dakika kadar bekleyin ve karışım ılındıktan sonra labne peyniri ilave edin mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

- Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahveyi çözdürün ve hafif soğumasını bekleyin.

- Servis tabağına pandispanya kekinin bir katını yerleştirin ve kahvenin yarısı ile ıslatın.

- Üzerine kremanın yarısını ilave edin ve güzelce yayın.

- Kalan kahve ile üst katı da ıslattıktan sonra pandispanyanın ikinci katını kremanın üzerine kapatın.

- Kalan kremayı pastanın üzerine dökün, pastanın üzeri ve kenarlarını güzelce spatula veya pasta sıvama aparatı ile kapatın.

- Son olarak pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpiştirin.

- Buzdolabında birkaç saat mümkünse 1 gece dinlendirildikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...