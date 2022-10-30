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Bayern Münih yine ezdi geçti rakibini 6 golle uğurladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayern Münih yine ezdi geçti rakibini 6 golle uğurladı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 6-2 mağlup etti.

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Ligin 12. haftasında Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih, 5. dakikada Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 28. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle skoru 3-0 yaptı.

Mainz 05'te Silvan Widmer'in 45+4. dakikada topu filelere göndermesiyle ilk yarı Bayern Münih'in 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstün oynunu sürdüren Bayern Münih, 58. dakikada Leon Goretzka, 79. dakikada Mathys Tel ve 86. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in golleriyle karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

Mainz 05'in ikinci golünü 82. dakikada Marcus Ingvartsen kaydetti.

Bayern Münih'te 43. dakikada Saido Mane, Mainz 05 de 45+3. dakikada Jonathan Burkardt penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Ligde oynadığı son 5 maçtan 13 puan toplayan Bayern Münih, 25 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Mainz 05 ise 18 puanda kaldı ve 8. sırada bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0, Wolfsburg, sahasında Bochum'u 4-0, Stuttgart da sahasında Augsburg'u 2-1 yendi.

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