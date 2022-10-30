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Temel Karamollaoğlu, yeniden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Temel Karamollaoğlu, yeniden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu, yeniden genel başkan seçildi. Karamollaoğlu, “Yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var” dedi.

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Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi, "Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var" sloganıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, partinin toplam 1200 delegesinden, 1050'si oy kullandı.

Kongrede yapılan seçim sonucu, oyların tamamı geçerli sayıldı. Karamollaoğlu, oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

GİK listesinde 75, YDK listesinde 11 kişi yer alıyor

Kongrede, 75 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesi de belirlendi. GİK listesinde Atik Ağdağ, Birol Aydın, Cafer Güneş, YDK listesinde Mehmet Kaya Asiltürk, Bahaddin Elçi ve İbrahim Nedim Titiz öne çıkan isimler arasında yer aldı.

"Sahaya ineceğiz"

Seçimin tamamlanmasının ardından konuşan Karamollaoğlu, delegelere teşekkür ederek, "Huzurlu ve coşkulu bir toplantı oldu. Allah nasip ederse bu toplantının arkasından kolları sıvayacak, sahaya ineceğiz." dedi.

"Bu masa, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını belirleyecek"

Oylama başlamadan yaptığı konuşmada Karamollaoğlu, "Birileri algı fabrikalarında sürekli yeni düşmanlar, hainler, teröristler icat edip toplumu birbirine kırdırmak istiyor. Ancak kaybeden hep Türkiye oluyor, kazananlar ise daima bir avuç zadegan. Bilinsin ki bu devir kapanmıştır artık. 85 milyonun kazanacağı bir dönemi başlatıyoruz. Allah'ın izniyle bu masa, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını belirleyecek, parlamento aritmetiğinde de çoğunluğu elde ederek, ülkemizin problemlerine hızlı ve kalıcı çözümler üretecektir." ifadelerini kullandı.

Kongrenin yapıldığı salonun girişine eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ve Genel Başkan Karamollaoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dev poster, salon içine ise "Saatlerinizi iktidara ayarlayın" yazılı pankart asıldı.

Bülent Arınç da katıldı

Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan ve daha sonra adaylık yarışından çekilen Mete Gündoğan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı Recai Kutan, eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kongre'ye katılanlar arasında CHP, İYİ Parti, HDP, AKP,  Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA, BBP, Demokrat Parti, Hüda-Par, Zafer Partisi ve Memleket Partisi temsilcileri yer aldı. 

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