Yanmış ütünün altı nasıl temizlenir! Ütü yapmak işkence olmasın

Özellikle hanımların en sona bıraktığı işlerden biri olan ütü çoğumuz için çok zahmetli görünse de ütü yapmayı çok sevenlerin sayısı da oldukça fazla. Ütü yaparken ütünün altındaki lekelerin kıyafete yapışması ile hepimizin korkulu rüyası. Peki ütünün altına yapışan lekeler, ya da ütü altındaki yapışkanlık nasıl geçer?

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Ütünün altına yapışan lekeler nasıl geçer sorusunun cevabını birçoğumuz merak ediyoruz özellikle sık sık ütü yapmak zorunda kalanlar. Her sabah giyilecek gömleklerin veya pantolonların daha şık ve düzenli durması için genelde akşamdan ütüler yapılır.Ev hanımlarının korkulu rüyası olan bu durumdan kurtulmak aslında çok kolay.

Ütünün altında ne olabilir ki diye düşünüyorsanız, en iyisi hemen ütünüzü kontrol etmelisiniz. Altında bulunan buhar deliklerinin zamanla kapandığını ve leke oluştuğunu gördüğünüzde ütü temizliğinin ne denli mühim olduğunu anlayacaksınız.

Pratik bilgilerle hayatı kolaylaştırmaya devam ettiğimiz bu süreçte şimdi sizlere ütünün altını temizleme konusunda bilgiler vereceğiz. Bu bilgileri öğrendikten sonra yanan ve yıpranan ütü altlarını ilk günkü gibi yeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Yanmış ütünün altı nasıl temizlenir?

1) Beyaz Sirke

Beyaz sirke yanan ütünün altı nasıl temizlenir sorunuzun yanıtlarından biri olarak karşınıza çıkıyor. Mutfakta ve banyoda hijyen sağlamak adına kullanılan beyaz sirke, bu yazımızda ütünüzün altını temizleyecek. Ütü altında oluşan yanık lekelerini ve kireç izlerini temizlemek için; bir miktar beyaz sirkeyi bir cezvede ısıtın. Isınan sirkeyi bir havlu yardımı ile ütünün altına sürün ve ovalamaya başlayın. Sıcak sirkenin etkisiyle ütünün altı temizlenecektir.

2) Diş Macunu

Diş macunu sadece diş sağlığı için mi kullanılıyor zannediyordunuz? Diş macunu artık ütü temizleme maddesi olarak karşınızda. Ütünün altı nasıl temizlenir diş macunu ile ütü altı yenilenir mi diyorsanız, size olumlu cevap vereceğiz. Çünkü diş macunu içinde bulunan maddeler, ütünün altında kalan lekeleri yok edecek kadar etkilidir. Bir miktar diş macununu ütünün alt tabanına sürün ve bir bulaşık süngeri ile macunu güzelce tabana yayın. Daha sonra ılık bir bezle tabanı silin ve ütüyü çalıştırıp bir iki defa buhar verin. Ütünün fişini çektikten sonra son temizliği yapın ve tabanda oluşan parlaklığı inceleyin.

3) Tuz

Tuzun asitli yapısından dolayı ütünün altındaki lekeleri giderme özelliği bulunmaktadır. Ütünün altı yanınca nasıl temizlenir diye merak içindeyseniz, bir gazete üzerine bolca tuz dökün ve ütüyü orta ısıda çalıştırın. Daha sonra ütüyü bu tuz üzerine bastırın. Birkaç saniye bekleyin ve ılık bir bezle fişini çektiğiniz ütünün altını temizleyin. İşte bu kadar basit!

4) Çamaşır Deterjanı

Çamaşır deterjanının kıyafetler üzerindeki oluşturduğu temizlik etkisini, bu defa ütü tabanı için görebilirsiniz. Bu nedenle yıpranan ütü tabanını deterjanla temizlemenizi önereceğiz. Bir kaşık çamaşır deterjanını çok az sıcak su ile karıştırın ve ütünün alt yüzeyini bu karışım ile silin. Birkaç silme denemesinde yanmış ütü tabanları bile tertemiz olacaktır.

5) Karbonat ve Sirke

Karbonat ev aletlerinin temizliğinde oldukça etkili bir maddedir. Bir miktar sirke ile ütü tabanını bile tertemiz yapabilir. Ütü altını temizlemek istediğinizde biraz sirke ve karbonat karıştırın. Eski bir bez ile bu karışımı ütü altına sürün ve tabanını silmeye çalışın. Bir iki silmede ütünün tabanında oluşan leke ve kirler yok olacaktır. Teflon ütünün altı nasıl temizlenir diyecek olursanız, kurtarıcınız karbonat ve sirke olacaktır.

6) Limon ve Karbonat

Limon ve karbonat ikilisini bilmeyen varsa bu yazımız sayesinde mucize ikili ile tanışmalı. Limon ve karbonat bir araya geldiğinde ne kir bırakıyor ne de leke. Bu özelliğini ütü altı temizleme konusunda da göstererek pek çok kişiye yardım ediyor. Limon ve karbonattan hafif kıvamlı bir karışım elde edin. Daha sonra bu karışımı ütü tabanına sürün ve 5 dakika kadar beklemeye başlayın. Yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra hafif nemli bir bez yardımı ile bu karışımı tabandan temizleyin. Sonrasında ütüyü birkaç dakika çalıştırın ve sonuç sizlerle!

7) Mum

Ütü altı temizleme ve mum nasıl bir bağ içinde düşünebilirsiniz. Mum ütü tabanını temizleme konusunda epey etkili olacaktır. Herhangi bir mum hazırlayın ve ütüyü orta ısıda çalıştırmaya başlayın. Isınan ütü tabanına mumu sürün. Tüm yüzeye mum sürdüyseniz kalın bir havlu ile hızlıca tabanı temizleyin. Sonrasında çok az sirkeli su içeren bez ile tabana son dokunuşu verin ve tabanda oluşan yeniliği fark edin!