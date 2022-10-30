İsmi tuhaf gelse de tadını alan bırakamıyor! Hem leziz hem faydalı eli böğründe kebabı
Hemen hemen herkesin sevdiği et yemeği dendiği zaman akıllara ilk olarak kebap türleri geliyor. İşte lezzetiyle dillere destan eli böğründe kebabı malzemeleri ve tarifi.Abone ol
Et yemeği dendiği zaman akıllara ilk olarak kebap türleri geliyor. En çok bilinen kebap türleri arasında ise Adana ve Urfa kebap bulunuyor. Fakat aslında bu bilindik kebap türlerinin yanında daha az bilinen ancak oldukça lezzetli olan kebaplar da bulunuyor.
Bunlardan biri de eli böğründe kebabı. İşte lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak eli böğründe kebabı malzemeleri ve tarifi.
Eli böğründe için malzemeler:
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600 gr kuşbaşı kuzu eti
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300 gr arpacık soğan
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350 gr çeri domates
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3 adet orta boy kırmızı kapya biber
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5 adet yeşil biber
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2 baş sarımsak
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60 gr kuyruk yağı
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2 yemek kaşığı zeytinyağı
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Tuz
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Kekik
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Karabiber
Eli böğründe yapılışı:
Eli böğründe tarifi için ilk olarak 300 gr arpacık soğanın ve 2 baş sarımsağın kabuğunu güzelce soyun. 350 gr çeri domatesi ortadan ikiye ayırın. 3 adet kırmızı kapya biber ve 5 adet yeşil biberin çekirdek kısımlarını temizleyip, orta büyüklükte doğrayın.
Geniş bir fırın tepsisi içine ilk olarak 600 gr kuşbaşı doğranmış kuzu etini koyun. Etin daha lezzetli olması için üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, damak tadınıza göre tuz, karabiber ve kekik ekleyip, eliniz ile iyice harmanlayın. Sonrasında etleri iki bölüme ayırıp, tepside karşılıklı olacak şekilde yerleştirin. Etleri yerleştirirken çok ince olmayacak şekilde hafifçe yayın. Çok ince olursa etler pişme sırasında kurur. Biz tarifte kuzu eti kullandık. Siz tercihe göre dana eti kullanabilirsiniz. Şayet dana eti kullanacaksanız fırında zor pişeceği için öncesinde en az 3 saat marine etmeniz gerekir.
Ardından tepsiye arpacık soğanları iki bölüme ayırıp, karşılıklı olacak şekilde yerleştirin. Sonrasında ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesleri de aynı şekilde yerleştirin. Şayet çeri domatesleriniz küçükse bütün olarak da koyabilirsiniz. Ardından doğranmış kırmızı kapya biber ve doğranmış yeşil biberi de tepsi içine iyice yerleştirin. Son olarak tepsinin orta kısmını biraz açıp, ayıklanmış sarımsağı koyun.
Tepsiye etleri ve sebzeleri birbirlerine karıştırmadan yerleştirdikten sonra sadece sebzelerin üzerine damak tadınıza göre tuz serpiştirin. İsteğe göre kekik ve karabiberde serpiştirebilirsiniz. Sonrasında etlerin ve sebzelerin üzerine yaklaşık 60 gr küçük küçük doğranmış kuyruk yağı serpiştirin. İsteğe göre kuyruk yağı yerine küçük küçük doğranmış tereyağı da ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız eli böğründe yemeğinizin üzerini hafifçe ıslattığınız yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. Ortalama 1 saat kadar pişirin.
Eli böğründe kebabı piştikten sonra fırından çıkartıp, sıcak olarak yanında pide ya da lavaş ekmeği ile servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.
Eli böğründe ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 80 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 60 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 eli böğründe için geçerlidir.