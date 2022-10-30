İsmi tuhaf gelse de tadını alan bırakamıyor! Hem leziz hem faydalı eli böğründe kebabı

Hemen hemen herkesin sevdiği et yemeği dendiği zaman akıllara ilk olarak kebap türleri geliyor. İşte lezzetiyle dillere destan eli böğründe kebabı malzemeleri ve tarifi.

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Et yemeği dendiği zaman akıllara ilk olarak kebap türleri geliyor. En çok bilinen kebap türleri arasında ise Adana ve Urfa kebap bulunuyor. Fakat aslında bu bilindik kebap türlerinin yanında daha az bilinen ancak oldukça lezzetli olan kebaplar da bulunuyor.

Bunlardan biri de eli böğründe kebabı. İşte lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak eli böğründe kebabı malzemeleri ve tarifi.

Eli böğründe için malzemeler: