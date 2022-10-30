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Tadını alınca misafirlerinize ikram etmekten vazgeçip hepsini yiyeceğiniz muhallebi tarifi

Tadını alınca misafirlerinize ikram etmekten vazgeçip hepsini yiyeceğiniz muhallebi tarifi

Sütlü tatlıları sevmeyen kişi çok azdır. Özellikle misafirlere ikram etmek için oldukça pratik tarifleri bulunan bu tatlılardan birisi ise muhallebi. İşte misafirler için hazırlayıp, onlara bırakmayacağınız bir muhallebi tarifi.

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Muhallebi, Türk mutfağında oldukça önemli bir konuma sahip tatlılar arasında yer alıyor. Türlü türlü tarifleri bulunan bu muhallebileri hazırlamak ise oldukça kolay.

İşte tarifini öğrendikten sonra, not alıp yanınızdan ayırmayacağınız klasik muhallebi malzemeleri ve tarifi...

Muhallebi için malzemeler:

  • 1 litre süt

  • 7 yemek kaşığı toz şeker

  • 3,5 yemek kaşığı nişasta

  • 1 yemek kaşığı tepeleme un

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 paket vanilya

Muhallebi yapılışı:

Klasik muhallebi tarifi için; İlk olarak orta boy bir tencere içine 7 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Şekerin üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme un ve 3 buçuk yemek kaşığı nişasta ilave edin. Tencereye koyduğunuz kuru malzemeleri çırpıcı yardımı ile iyice karıştırın.

Ardından karıştırdığınız kuru malzemelerin üzerine 1 litre sütü azar azar dökün. Bir yandan da topaklanma olmaması için çırpıcı yardımı ile iyice karıştırın. Sonrasında muhallebi karışımını Ocak üzerine alın. Hafifçe koyu bir kıvam alana kadar devamlı aynı yöne karıştırarak, pişirin. Şayet muhallebinin kıvamı beklediğinizden daha sıvı ise ayrı bir kap içinde bir miktar nişastayı süt ile açın. Sonrasında muhallebinin içine ekleyip, 1-2 taşım kaynayana kadar devamlı karıştırın.

Muhallebi piştikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ilave edin. Vanilya ve tereyağı iyice eriyene kadar muhallebiyi karıştırın ve Ocak üzerinden alın. Son olarak hazırladığınız muhallebiyi kuplara ya da kaselere eşit bir şekilde paylaştırın. Sonrasında oda ısısında ılımaya bırakın. Ardından da buzdolabında soğumaya bırakın.

Hazırladığınız sade muhallebinin üzerini damak zevkinize göre yeşil fıstık, fındık kırığı, ceviz kırığı, tarçın ya da hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Tercihe göre muhallebinin üzerine çikolata sosu ya da meyveli bir sos hazırlayıp, dökebilirsiniz.

Muhallebi ne kadar sürede hazırlanır? 

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 20 dakika yeterlidir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 15 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 6 kişilik muhallebi için geçerlidir.

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