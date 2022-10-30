Simit katmer tarifi Gaziantep'i ayağınıza getiriyor!

Gaziantep mutfağının sevilen tatlarından simit katmer, baş döndüren lezzetiyle damakları çatlatıyor. Gaziantep'i evinize getirecek enfes bir simit katmer tarifi hazırladık. Bu lezzeti tadanlar sizden tarifini de isteyecek! Peki simit katmer nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte tüm sırlarıyla simit katmer tarifi!

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İçi fıstık dolgulu tatlara Gaziantep mutfağında sıkça rastlıyoruz. Her girdiği tatlıya ayrı bir lezzet katan fıstıkla yapılan nefis tariflerden biri de simit katmer. Hamurişi tatlılara siz de asla hayır diyemiyorsanız bu simit katmer tarifine bayılacaksınız. Gaziantep'i ayağınıza getirecek lezzetiyle mest eden simit katmer tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Peki simit katmer nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte leziz mi leziz simit katmer tarifi...

Simit katmer malzemeleri

Hamuru için:

250 gr un

100 gr su

10 gr tuz

İçinin malzemesi için:

100 gr toz fıstık

75 gr şeker

75 gr kaymak

Simit katmer nasıl yapılır?

1. adım: Önce derin bir kaba un, su ve tuzu koyup iyice yoğurun.

2. adım: Sonra hamurunuzu yumak haline getirip üzerini yağlayıp hazırlayın, 1 gün boyunca dolapta dinlendirin.

3. adım: Hamuru incecik açın.

4. adım: Klasik bir katmer yapmak istiyorsanız içerisine malzemeleri koyup katlayın.

Simit katmer için ise hamuru katladıktan sonra yuvarlak rulo hale getirin. Ucunu birleştirerek simit formu oluşturun.

5. adım: 200 derece fırında 8 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

Kaymağın faydaları nelerdir?

Lezzeti ile meşhur geleneksel bir süt ürünü olan kaymak, lezzetinin yanı sıra zengin besin içeriği sayesinde insan vücudu için de sayısız fayda barındırıyor. İşte kaymağın bazı faydaları...

Vücutta oluşan şişkinliğin giderilmesini sağlayan kaymağı vücudunuzda şişkinliğin oluştuğu bölgeye krem gibi sürmeniz halinde bir süre sonra şişkinliğin giderildiğini göreceksiniz.

Cilt sağlığı için oldukça önemli olan kaymak, düzenli tüketildiği takdirde cildinizin daha sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlayacaktır.

Kaymak özellikle diş çıkaran çocuklar tarafından tüketildiğinde daha kolay ve hızlı diş çıkarmasına yardımcı oluyor.

Mide ve sindirim sistemini düzenleyici bir gıda olan süt kaymağı, bal ile karıştırılıp tüketildiğinde gıdaların hazmedilmesine katkı sağlamaktadır.

Vücuda zararlı bakteriler ile savaşan kaymak, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır.

Kaymak ürünleri, güçlü bir balgam söktürücüdür.

Vücudunuzda yara bulunuyorsa kaymağı bal ile karıştırıp yaranın bulunduğu bölgeye sürmeniz halinde yaralarınızın kısa sürede iyileşmesini sağlayabilirsiniz.