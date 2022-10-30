Şenol Güneş kazanarak başladı! Beşiktaş, Ümraniyespor'a gol olup yağdı!

Beşiktaş'ın başında son maçına 24 Mayıs 2019 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan Şenol Güneş, bu tarihten tam 1255 gün sonra yeniden Vodefona Park'ta siyah-beyazlı ekibin hocası olarak sahaya çıktı. Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş ve yeni hocası Şenol Güneş, evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Toplam 7 golün atıldığı maçta 5-2'lik skorla kazanan taraf Beşiktaş oldu.

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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 5-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 5. ve 62. dakikada Cenk Tosun, 33. ve 78. dakikada Weghorst ile 48. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti. Ümraniyespor'un 2 golü de 45. dakikada Del Valle ile 57.dakikada Avounou'dan geldi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2 maç sonra kazanan Beşiktaş, puanını 22'ye çıkardı. Ligde henüz galibiyeti olmayan Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Ümraniyespor ise Alanyaspor'u konuk edecek.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson, Cenk, Weghorst

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur Atasayar, Sackey, Avounou, Serkan, Geralde, Del Valle, Umut Nayir

Beşiktaş’ta sakatlığı henüz geçmeyen Ghezzal dışında eksik bulunmuyor.

Şenol Güneş çiçeklerle karşılandı

3 yıllık aranın ardından Beşiktaş’ın başına tekrar geçen Şenol Güneş, Ümraniyespor karşılaşması öncesinde tribünleri selamlarken tecrübeli çalıştırıcıya çiçekler atıldı.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın başında görev yapan ve bu süreçte 2 şampiyonluk yaşayıp Avrupa’da da önemli başarılar elde eden Şenol Güneş, Valerien Ismael’le yolların ayrılmasının ardından yeniden göreve geldi. Cuma günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreniyle ikinci kez göreve gelen Güneş, 2 gün sonra ise Vodafone Park’ta taraftarın huzuruna çıktı. Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş taraftarları maçın biletlerine hücum etti ve karşılaşma öncesinde Güneş’i tribünlere davet etti. Maç öncesinde taraftarları selamlamak için sahaya çıkan Şenol Güneş, tribünleri tek tek gezerken, taraftarlar Şenol Güneş’e çiçek atarak karşılık verdi.

1255 gün sonra Vodafone Park'ta

Beşiktaş'ın başında son maçına 24 Mayıs 2019 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan Şenol Güneş, bu tarihten tam 1255 gün sonra yeniden Vodefona Park'ta siyah-beyazlı ekibin hocası olarak sahaya çıktı. Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı maçın kadrosunda yer alan isimlerden Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, bugün kadroda yer alıyor.

Şenol Güneş 200. maçına galibiyetle başladı

Beşiktaş’taki ikinci dönemine Ümraniyespor maçıyla başlayan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla 200. maçına çıktı. Güneş, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle Beşiktaş’taki 118. galibiyetine ulaştı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş’i göreve getirirken, tecrübeli teknik adam, imza attıktan 2 gün sonra Ümraniyespor karşısında takımın başında sahaya çıktı. 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın başında 199 resmi karşılaşmaya çıkan Şenol Güneş, Ümraniyespor maçıyla birlikte 2. kez dalya dedi. Beşiktaş’ta geçirdiği 4 sezonda çıktığı 199 karşılaşmada 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 mağlubiyet alan Güneş, Ümraniyespor karşısındaki 5-2’lik skorla galibiyet sayısını 118’e çıkardı.

Beşiktaş bu sezon ilk kez 5 gol attı

Şenol Güneş’in ilk maçında Ümraniyespor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atmayı başardı. Valerien Ismael yönetiminde Karagümrük karşısında 4-1’lik galibiyet elde eden ve bu sezon en fazla gol attığı karşılaşmayı izleten Beşiktaş, Şenol Güneş’in ilk maçında ise sezon rekorunu kırdı.

Weghorst gol sayısını 6'ya yükseltti

Ümraniyespor maçının 33. dakikasında Cenk Tosun’un pasında fileleri havalandıran Weghorst, 78. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmayı 2 golle tamamladı.

Ümraniyespor’u konuk eden Beşiktaş karşılaşmadan 5-2 galip ayrılırken Hollandalı golcü Wout Weghorst 33 ve 78. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. 33. dakikada Cenk Tosun’un savunmanın arkasına attığı pasta sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çeken ve topu filelere gönderen golcü oyuncu, 78. dakikada ise Gedson’un pasında bu sez soldan ceza sahasına girdi ve kaleciyi çalımlayıp çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Bu sezon gol sayısını 6’ya yükselten Weghorst, 4 de asist yaparak 10 gole direkt etki etti. Hollandalı futbolcu 90. dakikada yerini Muleka'ya bırakırken, tribünlerden büyük destek aldı.

Mert Günok 337 gün sonra sahada

Beşiktaş’ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Ümraniyespor maçıyla birlikte 337 gün sonra sahaya çıktı.

Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlasa da bu sezon kadroda yer bulamamıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte eldivenleri alan Mert Günok, 27 Kasım 2021’de oynanan Giresunspor maçından 337 gün sonra Ümraniyespor karşılaşmasıyla yeniden sahaya çıktı.