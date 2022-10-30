Herkes aynı hatayı yapıyor! Lavaboya bunu dökerseniz anında tıkanıyor

Özellikle kadınların mutfaktaki en büyük sıkıntılarından birisi lavaboların tıkanması. Peki buna ne sebep oluyor? İşte lavaboların bir anda tıkanıp taşmasına sebep olan hatalar...

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Mutfakta hazırlanan yemeklerden kalan yağları, kızartma yağlarını lavabo içine döktüğünüzde anında lavabonuzu tıkayabilir. Bilhassa yağ döktükten sonra üzerine soğuk bir su dökerseniz, yağın borunun içinde kalıp gibi olmasına sebep olabilirsiniz.

Peki tıkanmış bir lavabo nasıl açılır? Gelin birlikte bir bakalım.

Sünger ya da fırça kullanın

Lavabo tıkanıklığını açmak için bir piston kullanmak eski bir teknik olsa da, gider tıkanıklıklarıyla başa çıkmak için hala bir hayli etkili bir yöntemdir.Lavabonun daldırılması, tahliye açıklığının etrafında sıkı bir vakum sızdırmazlığı oluşturur ve bu sayede sıkışan tıkanıklıkları ve suyu tahliye açıklığına doğru çeker. Yağlar soğuduktan sonra katılaştığından, piston, tahliye borularını tıkayan diğer döküntü türlerini yerinden çıkardığı gibi onları etkili bir şekilde uzaklaştırır.

Deterjan kullanımı

Yağ birikintilerini temizlemenin bir başka yolu da bunları deterjanlarla seyreltmektir. Bir deterjan yoğunluğunu seyreltir, bu da kanalizasyona atılmalarını kolaylaştırır. Bu yöntemde bir bardak deterjan alın ve kaynar su ile iyice karıştırın.

Sıcak su ekleyin

Sıcak su, katılaşan yağları yumuşatırken deterjan onları parçalayacaktır. Sonrasında, sıcak su musluğunu açarak birkaç dakika lavaboya sıcak su akıtın. Bunu yapmak, tahliyeyi güzelce boşaltacaktır. Lavabo giderini biraz ılık suyla yıkamazsanız, geride kalan yağ birikintileri yeniden sertleşebilir ve gideri bir kez daha tıkayabilir.

Yağ tıkanıklığı nasıl önlenir?

Mutfakta günlük olarak kullanılan yemeklik yağlar, giderlerdeki tıkanmaların mühim bir sebebidir. Zeytinyağı ve bitkisel yağ gibi yemeklik yağlar asla çöp kutusuna veya lavabo giderine atılmamalıdır.

Yağlar sertleşiyor

Yemeklik yağı oluşturan bileşiklerin bir parçası olan yağlar, soğuk su ile temas ettiğinde bir anda sertleşir. Yağlar pişirilirken ısıtılır. Drenaj borusundaki soğuk suyla temas ettiklerinde katılaşma eğilimine girerler. Katılaşmış yağlar, tahliye borularında sert tortular meydana getirir.

Katılaşmış tortular tahliyeyi engeller. Yemeklik yağı atmanın en iyi yolu, onu sızdırmaz bir kavanoz veya şişeye döküp yağlar pıhtılaştıktan sonra çöp kutusuna atmaktır. Bu sayede giderleriniz yağdan arındırılmış olacaktır.