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Virajı alamayınca tren raylarına uçtu! Burnu bile kanamadı, seferler iptal edildi

Virajı alamayınca tren raylarına uçtu! Burnu bile kanamadı, seferler iptal edildi

KOCAELİ'de virajı alamayan lüks otomobil tren yoluna uçtu. Kazadan dolayı otomobil kaldırılana kadar tren seferleri iptal edildi. Yaklaşık 1 saat sonra otomobilin kaldırılmasıyla tren seferleri normal akışına döndü.

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Kaza, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M. idaresindeki 41 GM 540 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün virajı dönerken hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki demir telleri devirip tren yoluna uçtu. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün tren yolundan çıkmasını sağladı. Sürücünün burnu bile kanamadan otomobilden çıktığı öğrenildi.

Tren seferleri iptal edildi
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobil tren yolundan kaldırılana kadar seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çekici yardımıyla otomobilin raylardan kaldırılmasıyla tren yolu yeniden seferlere açıldı. İstanbul yönüne gitmek için uzun süre kaza noktasının yakınında beklemek zorunda kalan bir Yüksek Hızlı Tren de yoluna devam etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayı gördüğünü ve yardıma koştuğunu anlatan vatandaş Müslüm Özgene, "Arabamda otururken otomobilin virajı döndüğünü gördüm. Sürücü herhalde virajı dönerken frene basamadı. Fren yerine gaza basarak önce yanlayıp sonra tren yoluna uçtu" dedi.

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