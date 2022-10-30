Tahta kaşıkları makineye atmayın kaynatın! Sinsice tehlike saçıyor

Bir çoğumuzun mutfağındaki olmazsa olmazlardan biri de tahta kaşıklardır. Hem daha sağlıklı hem de tencerelerimizi çizmediği için genellikle tercih edilir. Fakat tahta kaşıkların temizliği de bir o kadar önemlidir. Belkide farkına varmadan bulaşık makinesine atıyoruz ama aslında tahta kaşıklar gizli tehlike saçıyor.

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Mutfağımızın baş köşesinde, olmazsa olmazlar arasında tahta kaşıklar belki de bir çoğumuz ilk sırada gelir. Tahta kaşıkları hem daha sağlıklı olduğu için hem de tencerelerimize zarar vermediği, çizmediği için sık sık tercih ederiz. Yemek yaparken her zaman elimizin altında olan tahta kaşıkları temizlemek de aslında sanıldığı kadar kolay değil. Bir çoğumuz farkına bile varmadan bulaşık makinesine atıyor olabilir ama aslında tahta kaşıklar kansere varana kadar birçok hastalığın nedeni olabiliyor! Peki tahta kaşıkları nasıl temizlemeliyiz birlikte bakalım...

Yemek hazırlarken en çok tercih edilen kaşıklardan olan tahta kaşık hem tatlı, hem de tuzlu yiyeceklerin yapımında kullanılır. Yıkanmadığı zaman ise kokmaya ve kararmaya başlar. Ayrıca üzeri tahriş olur ve pürüzlü bir yapıya dönebilir. Bu nedenle leke kalmadan, bakterilere fırsat vermeden tahta kaşıkları temizlemelisiniz. İşte, tahta kaşık temizliğinde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler:

Sirke ve Karbonat ikilisini deneyin

Temizlik alanında imdadımıza koşan sirke ve karbonat ikilisini, bu kez tahta kaşık temizliğinde kullanacağız. Tahta kaşıkları büyük bir tencerenin içerisine alın. Üzerine 1 paket karbonat ve 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Malzemelerin üzerini geçecek şekilde, kaynar su ekleyin ve kaynamaya bırakın. 15 dakikanın ardından tahta kaşıktaki kirlerin suya karıştığını görebilirsiniz. Temizlenen kaşıkları soğuk suyla durulayın ve kurutun.

Zeytinyağı sürün ve fırını ayarlayın

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Bu esnada tahta kaşıkları zeytinyağı ile güzelce silin. Sildiğiniz kaşıkları tepsiye dizin ve fırının içinde 3 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın ve kuruması için kenarda bekletin. Bu uygulamayı ayda bir kez tekrarlayabilirsiniz.

Oksijenli suyu daha önce duydunuz mu?

Derin ve geniş bir kabın içerisine tahta kaşıkları dökün. Kaşıkların üzerinde oksijenli suyu gezdirin. Ardından üzerini geçecek şekilde su ekleyin ve yaklaşık 30 dakika bekleyin. Daha sonra kaşıkları ılık suyla durulayın.