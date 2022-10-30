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Hindistan’da asma köprü çöktü! Yüzlerce kişi nehre düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’da asma köprü çöktü! Yüzlerce kişi nehre düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın en uzun köprülerinden biri olarak bilinen asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.

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Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerindeki asma köprü çöktü. Yerel basın çökme anında köprüde tahminen 400’den fazla kişinin bulunduğu açıkladı. Kurbanların götürüldüğü devlet hastanesinin üst düzey yöneticisi Amit Jhala yaptığı açıklamada, "40 kişinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun nehirden kurtarıldığını ve bazılarının hala kayıp olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

Onlarca kişinin yaralandığı kazada, kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi’nin kurtarma operasyonları için ekiplerin acil olarak seferber edilmesini istediği belirtilerek, durumun yakından takip edildiği ve olaydan etkilenenlere mümkün olan tüm yardımın yapılacağı ifade edildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.

Köprü 26 Ekim’de yeniden açılmıştı
230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi.

Hindistan Başbakanından açıklama
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." ifadelerini kullandı.

Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.

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