Kansızlık sorunu olanlar bol bol tüketin tam bir şifa kaynağı!

Mantar; kan şekerini ve kan lipid seviyelerini düşüren, yara iyileşmesini hızlandıran ve hatta kansere ve bağışıklık hastalıklarına karşı güçlü bir etkiye sahip olan çeşitli vitamin ve mineraller içeriyor. Mantar, kansızlık için de bulunmaz bir nimet. İşte mantarla ilgili merak edilen ve bilinmeyen tüm bilgiler!

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Mantar, yemeklerde sevilen ve sıkça tüketilen bir besin olmasının yanı sıra sağlık açısından da tüketilmesi gereken bir nimet. Mantarın başlıca faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi, hücre yaşlanmasına karşı savaşması, kolesterolü düşürmesi, metabolizmayı ve bağırsak sağlığını desteklemesi geliyor. Bütün bunlar aynı zamanda mantarın iyi bir mineral, lif ve vitamin içeriğine sahip olmasının yanı sıra antioksidan özelliklere sahip maddeler açısından zengin olmasından oluyor. Mantar kansızlığa da çare oluyor. İşte mantarın faydaları...

Mantarın yararları neler?

Mantarın zengin B grubu vitamini içeriği sayesinde sinir sistemi, protein, lipid ve karbonhidrat metabolizması üzerindeki olumlu etkisi bulunmaktadır. Demir içeriği kansızlığı önlemede faydalıdır. Kalsiyum içeriği ile kemikleri koruyarak başta osteoporoz olmak üzere iskelet sistemini etkileyen çeşitli hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Potasyum açısından zengin olması sayesinde dolaşım sistemi ve kalbi korur, kan basıncını düzenler, hafıza ve bilişsel işlevleri destekler. Mantar ayrıca doğal insülin ve vücudun yiyeceklerde bulunan şekerleri ve nişastayı parçalamasına yardımcı olan enzimler içerir, karaciğer ve pankreas fonksiyonunu destekler. Hücresel yaşlanmaya karşı yararlı olan antioksidanlar da içermektedir.

Mantar tüketilirken nelere dikkat edilmelidir?

Mantarlar alerji ve zehirlenme riski yüksek besinler arasındadır. Ayrıca mantarlar sindirilmesi zor bazı maddeler içerebilmektedir bu sebeple çok miktarda ve çok sık yemekten kaçınılması gerekmektedir.

Eğer mantar türleri iyi bilinmiyorsa doğadan toplanan mantarların tüketilmesi tehlikeli olabilmektedir Sadece zehirli mantarların değil, aynı zamanda yanlış pişirilmiş yenilebilir mantarlar da alerjiye neden olarak sağlık için tehlikeli olabilmektedir. Bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide rahatsızlıklarının oluşmasına sebep olabilmektedir.

Mantar zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Mantar zehirlenmesinin belirtileri şunlardır;

Mide bulantısı

İshal

Karın ağrısı

Ateş

Terleme

Ciltte kırmızı lekeler

Ağır vakalarda halüsinasyonlar, hipertansiyon, baş ağrıları, önemli karaciğer hasarı ve hatta bazı durumlarda can kaybı bile görülebilir.

Kimler mantar tüketmemeli?

Karaciğer ve böbrek hastalıkları olanlar ve üç yaşından küçük çocukların mantar tüketmemesi gerekmektedir. Aşırı miktarda mantar tüketimi bir takım rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Her besinde olduğu gibi mantar da önerilen oranlarda tüketilmelidir. Hamilelerin ve emziren annelerin de dikkatli tüketmesinde fayda vardır.

Gebelikte mantar tüketilebilir mi?

Bazı yiyecekler bebeğin gelişimini olumsuz etkileyeceği için hamile bir kadının yediği her şeye çok dikkat etmesi gereklidir. Sağlığa birçok faydası olan mantar da dikkatli tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır. Mantar zehirleme riski yüksek bir besin olduğu için hamilelikte mantar tüketimi kontrollü bir şekilde yapılmalı ve aşırıya kaçılmamalıdır. Hamileler mantarı çiğ olarak tüketmemelidir. Doğadan toplanan mantarlar riskli olacağı için güvenli olan kültür mantarları tercih edilmelidir. Mantar tüketiminde haftada 200 gramı aşmamak gerekmektedir.