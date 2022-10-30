Kim derdi ki bu işe yarıyor! Bu 5 doğal besin cildinizi ışıl ışıl yapacak

Cildi tazelemek ve daha canlı göstermek için piyasada oldukça fazla krem veya kozmetik ürünleri bulunuyor. Fakat bu ürünleri kullanmak bir süre sonra cilde faydadan çok zarar vermeye başlayabiliyor. İşte cildinize iyi gelecek 5 doğal mucizevi besin...

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Genellikle yüzdeki lekeler veya sivilceler için "Limon suyu sivilceyi geçirir", "Zeytinyağı kırışıklık için faydalı", "Elma sirkesi lekeleri yok ediyor" gibi doğal yöntemler tavsiye edilir. Ve çoğu kişi de farklı sebeplere bağlı olarak cildinde ortaya çıkan sorunlar için evde kolayca uygulanabilecek bu yöntemleri dener. Peki bunlar gerçekten bilindiği gibi doğal mı?

Cildimizi tanımak, meydana gelen problemleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmeden çözmek için popüler hale gelmiş tavsiyeleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Şale Kutsal Yılmaz yorumladı. İşte cilt lekesinden kırışıklığa, sivilceden tüylenmeye uzman yorumuyla iyi geldiği söylenen 5 doğal yöntem.

1- Elma sirkesi: lekeleri yok ediyor

Ciltte ortaya çıkan lekelerle hemen hemen herkes hayatının bir döneminde karşı karşıya kalıyor. Lekelenmeye yol açan neden ise cilde doğal rengini veren melanosit hücrelerinin fazla üretimi ya da düzensizliği. Lekelerin birçoğu güneş ışınlarına uzun süre maruz kalma sonucu oluşsa da genetik faktörler, hormonal ilaçlar, hamilelik ve bazı kimyasal maddeler de buna yol açabiliyor. Halk arasında bu problem karşısında uygulanan en yaygın yöntem ise elma sirkesi kullanımı. Peki gerçekten elma sirkesi ciltte meydana gelen problemleri ortadan kaldırabilecek güce sahip mi?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Şale Kutsal Yılmaz: Cilt lekeleri kadınlarda oldukça sık görülen ve inatçı olabilen problemlerden. Elma sirkesi çok faydalı bir besin lakin cilde direkt olarak uygulandığında tahriş, soyulma ve başka leke problemlerine yol açabilir. Hatta elma sirkesi gibi bazı yöntemlerin yanlış uygulanması lekenin derinliği artırıp tedavisini zorlaştırır. Bu yüzden eğer leke problemine kendiniz bir çözüm sağlamak isterseniz yapacağınız en doğru yaklaşım iyi bir güneş koruyucuyu düzenli şekilde kullanmak. Bunun dışında leke tedavileri mutlaka uzmanlar tarafından yapılmalı.

2- Limon suyu: sivilceleri kurutuyor

Halk arasınca ciltte ortaya çıkan sivilceler için en sık başvurulan yöntemlerden biri de limon suyunu sivilce üzerine sürmek. Limon suyunun sivilceleri kısa sürede kuruttuğuna ve gözenekleri temizlediğine inanılıyor. Karbonat ve limon suyuyla elde edilen karışımı da sivilcelere çözüm olarak sunanlar var. Bunların dışında yaygın olarak sivilceye diş macunu sürmek, kahve telvesiyle peeling yapmak, lavanta yağı ve aloe vera kullanmak da sivilce geçirici doğal yöntemler olarak kabul ediliyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Şale Kutsal Yılmaz: Bütün hastalıklarda olduğu gibi sivilce tedavisi de uzman doktorlar tarafından yapılmalı. Evde yapılan bu tarz yöntemlerle problemin tedavi edilememesi bir yana ciltte tahriş, alerji, leke ve sivilcelerin artması gibi birçok can sıkıcı problem oluşabilir. Bu yüzden eğer böyle bir tabloyla karşı karşıyaysak en kısa zamanda bir dermatoloğa başvurarak destek istenmeli. Doğru cilt bakım önerileri ve tıbbi tedaviyle problemin başarılı bir şekilde kontrol altına alınması mümkün.

3- Zerdeçal: tüylenmeyi azaltıyor

Kimi zaman genetik kimi zaman da hormon bozukluğuna bağlı olarak yüzde meydana gelen tüylenme çoğu kişinin çözüm aradığı bir problem. Bu problem karşısında tavsiye edilen en doğal yöntemin zerdeçal ve sütten meydana getirilen bir kür olduğu söyleniyor. Zerdeçal ve sütün karıştırılıp maske halinde haftada bir kez tüylenme olan bölgeye sürülmesinden sonra probleminin azaldığı iddia ediliyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Şale Kutsal Yılmaz: Açıkçası yüzde meydana gelen tüylenme problemi için zerdeçal bir yana evde uygulayabileceğiniz doğal herhangi bir yöntem bulunmuyor. Tüylenme problemi sadece bilimsel yollarla çözülebilir. Aksi halde zerdeçal ve benzeri besinleri cilde uygulamak problemi çözmeyeceği gibi başka problemlere ya da tüylenmenin artmasına neden olabilir.

4- Patates: Göz çevresindeki miliaları gideriyor

Göz çevresinde meydana gelen beyaz renkli, küçük boyutlardaki sivilce renkli yağ bezeleri milia olarak adlandırılıyor. İrili ufaklı bu kabarcıkları yok edeceği düşünülen yöntem ise haşlanmış patatesle hazırlanan maske. Bu maskeyi kabarcıkların üzerine sürüp bekletmenin yağ bezelerini yok ettiği söyleniyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Şale Kutsal Yılmaz: Göz çevresinde meydana gelen milialar için herhangi bir doğal yöntemin kesin çözüm olacağını söylemek çok zor. Patatesin bu milialar üzerinde iyileştirici olduğuna inanılsa da bu konu hakkında yapılmış bilimsel hiçbir çalışma bulunmuyor. Milialar için tek çözüm çeşitli aparatlar kullanılarak bulundukları bölgeden çıkartılması. Bu işlemi uygulayabilecek tek kişi ise doktorlar.

5- Zeytinyağı ve bal: Kırışıklığı önlüyor

Kırışıklık ileri yaşlarda görülen ve çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak yoğun veya nadiren görülebilen bir cilt problemi. Cildinin daha genç ve parlak görünmesini isteyenlerin bu problemi ortadan kaldırmak için kullandığı yaygın yöntemlerden biri her derde deva oluşuyla bilinen zeytinyağı ve baldan meydana gelen bir karışım. Zeytinyağı ve balın karışımdan meydana gelen maskenin kırışıklık olan bölgeye yoğun bir şekilde sürülmesi ya da maske olarak kullanılmasının bu probleme çözüm olacağı düşünülüyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Şale Kutsal Yılmaz: Kırışıklıklar cildin yaş alma sürecinde iç ve dış faktörlere bağlı olarak görülen değişimlerdir. Bu görünümü azaltabilmek için birçok çeşitli medikal estetik yöntem var. Bu uygulamalar belirli bir oranda problemleri azaltabiliyor. Ancak evde yapılan bu tarz maskelerden kırışıklıkları azaltma yönünde bir etki beklemek hayal kırıklığına neden olabilir. Nitekim zeytinyağı her cilt tipi için kullanımı uygun olmayan bir yağdır. Bu yüzden bu yöntemlere yaklaşırken her zaman gerçekçi beklentiler içinde olmak daha doğru.