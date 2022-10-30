Pazar akşamına hemen hazır şip şak boşnak-mantisi-tarifi

Akşama ne pişirsem diye düşünenler için yalancı Boşnak mantısı tarifi hazırladık. Milföy hamuru kullanılarak yapılan yalancı Boşnak mantısı tarifi için milföy hamuru, kıyma, soğan, sarımsak, yoğurt gerekli. Yalancı Boşnak mantısı pişirmek ise çok kolay.

Abone ol

Akşama ne pişirsem diye düşünenler için kolay bir yemek tarifi hazırladık. Milföy hamurundan yalancı Boşnak mantısı tarifi hem kolay hem de lezzetli bir akşam yemeği tarifi olabilir. Yalancı Boşnak böreği tarifini ister aileniz için bir akşam yemeği isterseniz misafirlerinize ikramlık olarak sunabilirsiniz. Yalancı Boşnak mantısı için gerekli malzemeler arasında 1 paket milföy hamuru, 200 gram kıyma, 1 adet orta boy kuru soğan, tuz, karabiber, kimyon var.

Şimdi malzemeleri karıştıralım

Yalancı Boşnak mantısının yapımı için önce kıymalı harcı hazırlayarak işe başlayın. Derin bir kaseye kıyma koyun ve kıymanın üzerine soğanı rendeleyen. Üzerine tuz, karabiber ve kimyon eklenir ve güzelce karıştırılır.

Fırın sıcaklığı çok önemli

Kare milföy hamurlarının her birini 4 küçük kare olacak şekilde kesilir.

Küçük karelerin ortasına kıymalı iç harcından koyulur ve bohça şeklinde kapatılır (çapraz karşılıklı kenarlar ortada birleştirilir).

Şekillendirilen yalancı boşnak böreği, kapatma yerleri alta gelecek şekilde ters çevrilerek, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Bütün hamurlar bu şekilde yapılıp bitirilir ve tepsiye yerleştirilir. Önceden ısıtılmış 200° fırında, üzerileri kızarıncaya kadar pişirilir.

Pişirilen yalancı boşnak böreği fırından alınır. Arzuya göre yoğurtlu tereyağlı sos veya yoğurt, nane ve kırmızı pul biberli dip sos eşliğinde servise sunulur.

Not; Milföy hamurunun sayısını arzuya göre ayarlayabilirsiniz.

Bu nefis Yalancı Boşnak Böreği Tarifi için Enise Uslu Tosun‘a çok teşekkür ederiz.

Fırın temizliği

En sık yapılan hatalardan bir tanesi hiç şüphesiz fırın temizliği konusundadır. Birçok yemeğin suyu ve yağı pişerken fırının içini pisletebiliyor. Fırınınızı temizlemeyerek ise hem fırının bozulmasına hem de kendinizin ve yemeklerinizi yiyen kişilerin sağlığını bozabilirsiniz.

Fırın nasıl temizlenir?

Fırınınızın temizliğini yapmak için çeyrek su bardağı tuz, çeyrek su bardağı karbonat ve yarım 1 su bardağı suyu karıştırın. Tamamen metal görünen noktalara dokunmadan bu karışımı yağlı ve kirli olan bölgelere uygulayın. Ardından iyice fırçalayarak temiz bir bezle kurutun.

Fırına hava aldırın

Fırının altındaki, üstündeki ve kenarlarındaki hava alan yerleri kapatmanız da yanlış bir kullanım yöntemidir. Çünkü bu şekilde hava giriş çıkışını engellemiş olursunuz ve bu durum da fırındaki yemeğinizin doğru ısıda pişmesini zorlaştırır. Böyle yaparak, fırının her yerinin eşit derecede ısınmasını imkansız hale getiriyorsunuz.

Alt tabana alüminyum folyo sermek

Pişen yemeklerden damlayan veya dökülen parçaların fırınınızı kirletmesini istemiyor olabilirsiniz. Fakat bu durumda alüminyum folyoyla tabanı kapatmak iyi bir fikir değildir. Çünkü alüminyum folyo ısıyı yansıtır ve fırının sıcaklığına etki eder. Hatta bazen fırın içinde eriyerek büyük zararlar verebilir.

Cam buharı

Eğer fırınınızın camında buharlanma görürseniz aslında bu, yalıtımda bir sorun olduğu anlamına gelir. Buharlanmanın yoğun olması fırın lastiklerinin değişmesinin zamanının geldiğinin bir habercisi olabilir.

Isınmak için kullanmak

Özellikle kış aylarında birçok kişi bu yönteme başvuruyor. Fakat fırınların ısınma kaynağı olarak tasarlanmadığını ve yaydıkları sıcaklığın küçük bir kutunun içini ısıtmak için hesaplandığını akıldan çıkarmamak gerekiyor. Ayrıca, eğer gazlı fırın kullanıyorsanız ve fırını ısıtıp kapağını açıp ısınmaya çalışırsanız bu durum karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabilir.