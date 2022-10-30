Bu burçlara ihanet ederseniz kaçacak delik arayın! İntikamları çok acı...

Astrolojide her burcun özellikleri farklı farklıdır. Kimisi olaylara aşırı duygusal yaklaşırken, kimisi mantığıyla hareket edebilir. Ancak hem mantığı, hem duyguları arasında kalan burçlar da mevcut. İşte bu burçlarla birlikteyken ihanet etmeniz, hayatınızın en büyük hatalarından biri olabilir.

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Astrolojiye ilgi duyanlar, burçlar ve yıldızların konumları ile sürekli ilgilenir ve bu konuda hemen hemen her şeyi araştırır. Özellikle de hayatının aşkının burç özelliklerini. Bazı burçlar, aldatan partnerleri sebebiyle duygusal çöküntüye girerken, bazıları intikam için fırsat kollar. Eğer aldatma gibi bir hataya düşerseniz ve eşiniz veya sevgiliniz bu burçlara sahipse şimdiden geçmiş olsun...

İşte ihaneti asla karşılıksız bırakmayan burçlar...

Koç burcu

Aldatılmak veya ihanete uramak, o kişiyle birkaç hafta veya birkaç yıldır birlikte olsalar da, Koçların hafife alacağı bir durum asla değildir. Bu burçtaki kişiler kalplerini kırmanın bir cezası olması gerektiğine de inanıyorlar. Bazı kişiler Koç'un kalbini kırabilecek biri olmadığını düşünebilir, fakat onları böyle bir duruma sokarsanız, her şey olabilir. Koç, aldatıldıklarını öğrendiğinde, ilk tepkileri intikam almak için plan yapmaktır. Koçlar, sadece karşı tarafın bildiklerini bilmelerini istemez, ilişkinin bittiğini öğrendiğinde incinmelerini de arzularlar.

İkizler burcu

Aldatılmak, İkizler'i inanılmaz derecede çelişkiler içerisinde bırakır. İkizleri çift yönlülüğü olarak, aynı anda birçok çeşitli duygu hissederler. İkizler, partnerlerine bağırmak ister, fakat bu onlara yeterli gelmez. Kararları kalpleriyle değil beyinleriyle vermeye çalışırlar ancak birini sevdiğinde bunu söylemek yapmaktan çok daha basit olabilir. İkizlerin yapmayı başardığı ilk şey, partnerleriyle olan tüm iletişimi kesmektir. Kızgınlıkla, bir karar vermeden önce konuşmayı denerler ama aldatılmanın kavga etmekle aynı şey olmadığının farkındadır. Bu onların güvenine ve sevgisine ihanettir. Ve İkizler, partnerlerinin kendilerini etkilemesine izin vermenin işleri daha da kötüleştireceğini bilir. Bu sebeple İkizler onları tüm sosyal medyada engeller ve kalplerinin ve kafalarının savaşmasına izin verir.

Terazi burcu

Terazi burcuna sahip kişiler aldatıldıklarını öğrendiğinde inanılmaz derecede kibirli ve kinci olabilirler. Terazi burçları canları nasıl acıdıysa karşı tarafın da aynı şekilde üzülmesini ister ve bu olana kadar da durmazlar. Böylece partnerleri onları sonsuza kadar hatırlayacaktır. İstediği zaman gerçekten ağır konuşabilen Teraziler, bu yönlerini aldatma ardından partnerlerine gösterecektir.

Kova burcu

Kova burçları ne kadar affedici olmayı isteseler de içsel olarak kendilerini bir hamle yapmak zorunda hissederler. Öfkeli olmaları gerektiğini bilirler ve gerçekten öyledirler fakat, bir sonraki sözlerini ve eylemlerini dikkatle atmak istediklerinden bu süreç biraz zaman alabilir. Bu sebeple Kova, ilk öğrendiğinde herkesin yapması gerekeni yapar: ilişkiye ara verir. Kulağa çok basit ve bir o kadar da hayal gücünden uzak bir çözüm gibi gelse de Kovalar partnerine karşı planlar içerisine girmez. Gerçekten yapmak istedikleri tek şey kendilerine ve kendi duygularına bakmaktır. Diğer burçlardan birkaçı gibi, Kova için ciddi bir ilişki içinde olmak büyük bir meseledir ve kötü bir şey olduğunda, yalnız kalmanın daha iyi olup olmayacağını hep merak ederler.