BIST 3.879
DOLAR 18,58
EURO 18,54
ALTIN 982,72
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep’te metruk bağ evinde çürümüş kadın cesedi bulundu!

Gaziantep’te metruk bağ evinde çürümüş kadın cesedi bulundu!

Gaziantep’te 2 katlı metruk bağ evinde çürümüş kadın cesedi bulundu. Cesedin 6 ila 8 ay önce öldüğü iddia edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Burkarakuyu Mahallesi yolu üzerinde bulunan 2 katlı bağ evine gitti.

Pis kokuların yayıldığı binada arama yapan ekipler battaniye ve poşete sarılı ceset ile karşılaştı. Etleri tamamen çürüyen ve kemikleri kalan cesedin 6 ila 8 ay önce ölen bir kadına ait olduğu ileri sürüldü. Olay sonrası kimliği belirlenemeyen kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aylar sonra cesedi bulunan kadının kimliğinin tespitine yönelik araştırma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep’te feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Gaziantep’te feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Bu burçlara ihanet ederseniz kaçacak delik arayın! İntikamları çok acı...
Bu burçlara ihanet ederseniz kaçacak delik arayın! İntikamları çok acı...
Pazar akşamına hemen hazır şip şak boşnak-mantisi-tarifi
Pazar akşamına hemen hazır şip şak boşnak-mantisi-tarifi
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: "Nefret içeren iftiraları reddediyorum"
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: "Nefret içeren iftiraları reddediyorum"
Ölüyü diriltiyor bitkilerinizi canlandıracak 6 önemli tavsiye!
Ölüyü diriltiyor bitkilerinizi canlandıracak 6 önemli tavsiye!
Hindistan’da asma köprü çöktü! Yüzlerce kişi nehre düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan’da asma köprü çöktü! Yüzlerce kişi nehre düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kansızlık sorunu olanlar bol bol tüketin tam bir şifa kaynağı!
Kansızlık sorunu olanlar bol bol tüketin tam bir şifa kaynağı!
Şenol Güneş kazanarak başladı! Beşiktaş, Ümraniyespor'a gol olup yağdı!
Şenol Güneş kazanarak başladı! Beşiktaş, Ümraniyespor'a gol olup yağdı!
Tahta kaşıkları makineye atmayın kaynatın! Sinsice tehlike saçıyor
Tahta kaşıkları makineye atmayın kaynatın! Sinsice tehlike saçıyor
Herkes aynı hatayı yapıyor! Lavaboya bunu dökerseniz anında tıkanıyor
Herkes aynı hatayı yapıyor! Lavaboya bunu dökerseniz anında tıkanıyor
Bakanlıktan tahıl koridoru açıklaması: Tahıl sevkiyatı geçici olarak durduruldu!
Bakanlıktan tahıl koridoru açıklaması: Tahıl sevkiyatı geçici olarak durduruldu!