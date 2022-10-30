Gaziantep’te metruk bağ evinde çürümüş kadın cesedi bulundu!

Gaziantep’te 2 katlı metruk bağ evinde çürümüş kadın cesedi bulundu. Cesedin 6 ila 8 ay önce öldüğü iddia edildi.

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Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Burkarakuyu Mahallesi yolu üzerinde bulunan 2 katlı bağ evine gitti.

Pis kokuların yayıldığı binada arama yapan ekipler battaniye ve poşete sarılı ceset ile karşılaştı. Etleri tamamen çürüyen ve kemikleri kalan cesedin 6 ila 8 ay önce ölen bir kadına ait olduğu ileri sürüldü. Olay sonrası kimliği belirlenemeyen kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aylar sonra cesedi bulunan kadının kimliğinin tespitine yönelik araştırma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.