Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten galibiyet ve Ghezzal açıklaması!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunurken sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın durumuna ilişkin de bir bilgilendirme yaptı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-2 kazandıkları Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Ghezzal, Dünya Kupası arasına kadar aramızda olmaz"

"Ghezzal, Dünya Kupası arasına kadar aramızda olmaz. 3 maç var önümüzde. 3 maçta da olmayacak. Tedavisi ve çalışması olacak."

"Rakibe göre her bakımdan daha güçlüyüz"

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibe göre her bakımdan daha güçlüyüz. 1'e 1, 11'e 11 üstün olmamız gerekiyordu. Bölüm bölüm yaptık ama bazı bölümlerde eksiklerimiz çok fazlaydı."

"Skor güzel ama oyunda eksikler var"

"Oyunu bazen rakibe bıraktık, rakip oynadı. İkinci yarı daha iyiydi. Skor güzel ama oyunda eksikler var. Zaten kazanmamız gerekiyordu. "

"Taraftarın desteğine teşekkür ediyorum"

"Taraftarın desteğine teşekkür ediyorum. Oyunu seviyorlar. Tempo arttıkça onlar da coşuyor. Onlar coşunca biz de coşuyoruz. Tempomuz düşünce onlar da susuyor. Belki daha erken oyuncu değiştirebilirdim ama onları da görmek istiyordum."

"Kazanmamız gerekiyordu, kazandık"

"1 hafta N'Koudou idmana çıkmamıştı. Tayyip Talha ve Josef'in sakatlıkları vardı ama görmek istedim. İyi oynayan var, eksik oynayan var. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. O açıdan mutluyum. Ümraniye iyi oynuyor. Önde baskıyla en iyi oynayanlardan biri."

"Mevcut oyuncuları geliştireceğiz"

"2 maç var, kupa var. Ondan sonra bir boşluk olacak. Mevcut oyuncuları geliştireceğiz, geliştiremezsek herhalde değiştireceğiz."

"Her takım iddialı"

"Zor bir yarış var. Her takım iddialı. Bugün güzel bir ambiyans vardı. Zaman zaman güzel işler vardı. Beklediğimden daha iyi olanlar vardı."

"Rakipten çok, kendimize bakmalıyız"

"Rakipten çok, kendimize bakmalıyız. Derbi için demiyorum. Biz yanlış yaparsak herkes bizi zorlar. Çok yiyen ve atan takımız. Bugün de yedik."

"25-30. dakikadan itibaren oyuna bakıyoruz"

"25-30. dakikadan itibaren oyuna bakıyoruz, seyrediyoruz. Tribünde seyirci, kulübede biz, sahada oyuncular seyrediyor."

"Fiziksel ve moral olarak bir düşüş yaşanmış"

"Fiziksel ve moral olarak bir düşüş yaşanmış. Bunu yaşıyorlar. Bunu çözersek daha iyi bir takım oluruz. Zor değil..."

"Büyütülecek bir durum yok"

"Bugün kazanılması gereken bir maç kazandık. Büyütülecek bir durum yok. Bu tip takımları zaten yenmemiz gerekiyor."